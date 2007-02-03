دستیابی به علوم انسانی و اسلامی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / ایجاد دوره های دکتری جامعه شناسی و علوم قرآنی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

معاون پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر درباره تاریخچه تاسیس این نهاد گفت: از سال 59 تا 61، مجموعه مباحثی میان اساتید حوزه و دانشگاه با هدف بررسی علوم انسانی از منظر اسلامی تشکیل شد که هدف از این مباحث دستیابی به علوم انسانی اسلامی و بومی بود.

حجت الاسلام دکتر فتحعلی خانی افزود: در سال 61 با ارائه یک سری پیشنهادات از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طرح بازسازی علوم انسانی به امام (رض) ارائه شد که در نهایت با تایید حضرت امام و تصویب در شورای انقلاب فرهنگی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تاسیس شد. این دفتر نیز وظیفه خود را بازسازی علوم انسانی از منظر دین می دانست و تا سال 69 فعالیت خود را با همین عنوان ادامه داد، اگرچه در این مدت با رکود مواجه بود.

وی افزود: این نهاد از سال 69 به انتشارات سمت ملحق شد که این الحاق توانست این مجموعه را از رکود خارج کند. این دفتر در دوران فعالیت خود در سمت، علاوه بر پیگیری اهداف خود، در تدوین کتب درسی نیز فعالیت خود را ادامه داد. از سال 78 نیز از این انشارات جدا شده و پژوهشکده حوزه و دانشگاه تاسیس شد تا عهده دار بومی سازی و اسلامی سازی علوم اسلامی شود.

معاونت پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: از دو سال پیش این پژوهشکده به پژوهشگاه تبدیل شد. این پژوهشگاه هدف کلان خود را دستیابی به علوم انسانی و اسلامی می داند و برای این هدف کلان، اهداف واسطی را تعریف کرده که گام به گام اجرایی می شود.

وی افزود: در این پژوهشگاه در حال حاضر 10 گروه پژوهشی اقتصاد، علوم تربیتی، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت، قرآن پژوهی، فلسفه و کلام ، تاریخ و فلسفه علوم انسانی در قالب سه پژوهشکده فعالیت می کنند. برنامه های این گروه ها در شورای علمی گروه ها که مرکب از اساتید دانشگاهی و حوزوی متخصص در رشته مربوطه است به تصویب می رسد و پس از تایید شورای پژوهشی پژوهشگاه که با حضور رئیس و معاونین پژوهشگاه و همچنین روسای گروه های پژوهشی و تعدادی از اساتید مدعو تشکیل می شود، به اجرا در می آید.

دکتر فتحعلی خانی افزود: در حال حاضر طرح های پژوهشگاه در سه شاخه بهره برداری می شود. انتشار کتاب و مقاله یکی از این محصولات است که تاکنون 130 کتاب و تعداد بسیاری مقاله تالیف و منتشر شده است که بیش از 30 درصد آنان در جشنواره های کشوری حایز رتبه شده اند. شاخه دوم آن ارائه مشاوره به واحدها و سازمان های مختلف در موضوعات مرتبط با علوم انسانی است. این نوع همکاری تاکنون با نهادهایی همچون وزارت آموزش و پرورش، ‌وزارت اقتصاد و دارایی،‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی و .. صورت گرفته است.

وی افزود: سومین شاخه فعالیت های این پژوهشگاه نیز انجام فعالیت های علمی - ترویجی برای اهداف خود است که در این گروه از فعالیت ها، برگزاری همایش های مشترک یا انجام پروژه های مشترک با دیگر نهادهای پژوهشی کشور مد نظر گرفته است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت : یکی از نیازهای عمده این پژوهشگاه، وجود محققان آشنا با علوم، روش و منابع علمی و تحصیلات بالای حوزوی و دانشگاهی است. برای برطرف شدن این نیاز و براساس مصوبه وزارت علوم، این پژوهشگاه دانشجویان و فارغ التحصیلانی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، مدیریت و تاریخ داشته است که اغلب آنها بعد از اتمام تحصیل به عنوان پژوهشگر در این پژوهشگاه فعالیت می کنند. برای دوره دکتری نیز پذیرش دانشجو در گرایش اقتصاد اسلامی آغاز شده و در تلاش هستیم تا در دو رشته جامعه شناسی و علوم قرآنی نیز دانشجوی دکتری بپذیریم.

وی گفت: ارتباط فعال با مجامع علمی کشور، ارائه فرصت های مطالعاتی، تاکید بر تحقیقات کاربردی،‌ تعمیق پِِِژوهش های بنیادین،‌ برگزاری دوره های مستقل و مشترک تحصیلات تکمیلی با برخی از دانشگاه ها از اهداف سال آینده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.