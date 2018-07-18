هزینه ۴۳۰میلیارد دلاری جنگ تجاری آمریکا برای اقتصاد جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد بزرگترین خطری که رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند، ریسک شدت گرفتن تنش‌های تجاری کنونی جهان است.

آی‌ام‌اف اعلام کرد: مدل‌سازی ما نشان می‌دهد اگر تهدیدات ناشی از سیاست‌گذاری‌های تجاری کنونی واقعی شوند و اعتماد تجاری به واسطه آنها از بین برود، امکان آن وجود دارد که تا سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص جهان ۰.۵ درصد از مقادیری که درحال حاضر پیش‌بینی شده است کمتر شود.

این صندوق در ادامه اعلام کرد: چنین اتفاقی باعث تحمیل هزینه‌ای تا ۴۳۰ میلیارد دلار بر اقتصاد جهان خواهد شد.

آی‌ام‌اف همچنین اعلام کرد: ایالات متحده اقدامات تجاری‌ای را به را انداخته که بر گروه وسیعی از کشورها اثر گذاشته و در حال حاضر با ریسک اقدامات تلافی‌جویانه از سوی چین، اروپا، شرکای نفتا، ژاپن و سایر کشورها روبروست.

در ادامه این گزارش آمده است: اگر رییس‌جمهور ترامپ تعرفه‌های اعلام شده بر ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای چینی را اجرایی کند، ایالات متحده ممکن است در مرکز اقدامات تلافی‌جویانه قرار گرفته و به‌ویژه آسیب‌پذیر باشد.