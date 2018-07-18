انتقاد هنرمند برجسته آذربایجان شرقی از کم توجهی مسئولان

یعقوب مشفقی فر نقاش و هنرمند برجسته استان آذربایجان شرقی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با گلایه از مسئولان بابت عدم توجه کافی به هنرمندان اظهار داشت: مسئولان باید بیشتر از این به هنرمندان توجه کنند و بستر را برای تربیت نسل جدید هنری فراهم کنند.

وی افزود: هر ملتی که به هنر اهمیت دهد پیشرفت کرده و مسیر ترقی را سریع تر طی خواهد کرد همانطور که شاهد پیشرفت کشورهایی مثل آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به علت توجه بیشتر به عرصه فرهنگ و هنر هستیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مسئولان و متولیان هنر از پتانسیل هنرمندان در جهت رشد و اعتلای فرهنگ کشور بیشتر بهره بگیرند.

مشفقی فر با اشاره به رسالت خطیر هنر در جامعه تاکید کرد: اگر هنرمندان با خلق آثار هنری الهام گرفته از هویت و تاریخ و فرهنگ بومی، بتوانند نگاه مردم را به هنر و آثار آن در جامعه تغییر دهند، به رسالت بزرگ هنر دست پیدا کرده اند.

فعالیت مافیایی در عرصه هنری کشور

مشفقی فر در بخش دیگری با اشاره به ضرورت نگاه اقتصادی به هنر تصریح کرد: یک هنرمند نمی تواند تنها از راه هنر امرار معاش کند مگر اینکه در سطح بسیار بالایی باشد که در آن صورت هم، باید وارد بازی های مافیایی و باندها شود که متاسفانه در فضای هنر دیده می شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به هنرمندان جوان توصیه می کنم ضمن تحصیل در دانشگاه و رشته های هنری، در فعالیت های هنری و برپایی نمایشگاه ها فعال تر عمل کنند.

وی ادامه داد: اگر به ۱۸ سال قبل برمی گشتم کمتر وارد عرصه تدریس هنر شده و بیشتر به فعالیت های هنری می پرداختم.

الهام گیری از معماری ایرانی در آثار نقاشی

این هنرمند مرندی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۲ وارد تربیت معلم شدم و سپس در آموزش و پرورش شهرستان های مرند و میانه و تبریز به تدریس پرداختم، اظهار داشت: سال ۷۵ در رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران فارغ التحصیل شدم و کارشناسی ارشد را نیز در همین رشته اخذ کردم.

وی افزود: از سال ۸۰ تا ۹۶ نیز در تربیت معلم سابق و دانشگاه فرهنگیان تبریز مشغول به خدمت بوده و بازنشسته شدم.

مشفقی فر همچنین عنوان کرد: سال ۱۳۵۸ اولین نمایشگاه فردی نقاشی را در مرند دایر کردم و در مجموع، تاکنون سه نمایشگاه فردی نقاشی از آثار نقاشی و خط برپا کرده ام و در نمایشگاه های مختلف در موزه هنرهای معاصر، دانشگاه تتهران و گالری های مختلف شرکت داشته ام.

این هنرمند نقاش با اشاره به ساختارشکنی در خلق آثار هنری تاکید کرد: در آثار نقاشی ام از المان ها و نگاره های ایرانی بهره می برم و فضای معماری ایرانی، هنر مینیاتور و شخصیت ها و کارکترهای ایرانی در آثارم الهام گرفته شده است.

وی تاکید کرد: هویت ایرانی و شرقی باید در آثار هنری هنرمندان استفاده بشود در این صورت یک اثر می تواند در رسالت خود موفق باشد.

گفتنی است، نمایشگاهی از آثار نقاشی و خط این هنرمند و استاد دانشگاه، در هفته جاری در گالری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند برای بازدید عموم مردم برپا شده بود.