به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کاروند ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت ۵ ذیقعده روز تکزیم امازادگان برگزار شد، گفت: برخی از امامزادگان استان مانند شاهزاده حسین(ع) شجره‌نامه ای قوی دارند و در خصوص شجره‌نامه آنان بین عرفا هیچ اختلافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه شجره‌نامه برخی از امامزادگان استان همدان بسیار قوی است اما آنطور که باید به آنها توجه نشده است، گفت: امامزاده‌ حسین(ع) فرزند بلافصل امام معصوم(ع) و عموی امام زمان(عج) است.

حجت الاسلام کاروند بابیان اینکه امامزاده حسین(ع) همدان معروف به شاهزاده حسین(ع) در گذشته کانون‌ توجه مردم بوده چراکه در یکی از نقاط مرکزی شهر همدان قرار داردف گفت: در گذشته و اطراف میدان امام (ره) محلی به نام توت‌زار و محل استراحت زوار ایجاد شده بود که بخشی از بقعه این امامزاده بود اما از سال ۱۳۰۰ به بعد به خاطر تغییر بافت شهری بقعه این امامزاده تغییر کرد و به مرور محدود و محصور شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از امامزادگان همدان نظیر امامزاده اسماعیل(ع)، امامزاده محسن(ع) و امامزاده عبدالله (ع) شجره قوی دارند که امیدوارم محققان بیشتر در راستای معرفی این بقاع متبرکه تلاش کنند، از چاپ کتابی حاوی شخصیت امامزاده حسین(ع) در آینده ای نزدیک خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه بقعه شاهزاده حسین(ع) همدان محصور شده اما این امر از اعتبار و ارادت مردم به عموی امام زمان(عج) کم نمی کند، گفت: سند حضور خاندان اهل بیت(ع) در همدان بقعه امامزاده حسین(ع) است.

حجت الاسلام کاروند بابیان اینکه قسمتی از شاهزاده حسین(ع) همدان در تصرف بانک ملی است، گفت: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ متر از عرصه و اعیان امامزاده حسین(ع) شهر همدان در تصرف بانک ملی است.

وی با اشاره به اینکه بقعه شاهزاده حسین(ع) هم سطح شاهچراغ است اما محدود شده، عنوان کرد: پیگیری‌هایی برای ازادسازی بقعه انجام شده است.

حجت الاسلام کاروند در ادامه به برنامه‌های اداره اوقاف و امور خیریه استان طی دهه کرامت اشاره کرد و افزود: در این هفته با عنوان «خدمت کریمانه به رسم اهل بیت(ع)» در سراسر استان و در بقاع شاخص برنامه‌های بزرگداشت مقام امامزادگان برگزار می شود.

وی از برگزاری مراسم بزرگداشت امامزادگان در ۴۳ بقعه متبرکه استان خبر داد و گفت: مراسم تجلیل از امامزاده‌های شاخص نیز برگزار خواهد شد و تجلیل از خادمین امامزاده‌ها مدنظر است.

حجت الاسلام کاروند به برنامه های عمرانی انجام شده نیز اشاره و با بیان اینکه در شهر همدان مرمت، تعمیر و بازسازی بقعه ۱۲ امامزاده مورد توجه بوده است، گفت: ۵ امامزاده در ملایر، ۱۲ امامزاده در تویسرکان، ۳ امامزاده در رزن، ۶ امامزاده در نهاوند و بهار، ۷ امامزاده در اسدآباد و ۱۰ امامزاده در کبودراهنگ مرمت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به درآمد موقوفات نیز اشاره و عنوان کرد: برخی از امامزاده‌ها زائران زیادی دارند اما وجوه نذورات ضریح زیاد نیست.