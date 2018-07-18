کمبود و قطع آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی آمده است: به اطلاع شهروندان میرساند با عنایت به مشکلات پیش آمده در تجهیزات الکتریکی ایستگاه پمپاژ و قطعی آب انتقالی از خط آبرسانی زرینه رود به تبریز و با توجه به اهمیت موضوع احتمال کمبود و قطع آب مشترکان در تاریخهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه وجود دارد.
در ادامه این اطلاعیه از تمام شهروندان درخواست شده است: در مصرف آب صرفه جوییهای لازم حداقل به میزان ۲۰ درصد را بهعمل آورده و از مصارف غیرضروری اجتناب کنند تا از احتمال کمبود و یا افت فشار آب جلوگیری بهعمل آید و شرکت آب و فاضلاب استان را در مسیر خدمات رسانی مطلوب یاری کنند.
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