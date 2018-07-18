  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

کمبود و قطع آب در تبریز

کمبود و قطع آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی از احتمال کمبود و قطعی آب در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی آمده است: به اطلاع شهروندان می‌رساند با عنایت به مشکلات پیش آمده در تجهیزات الکتریکی ایستگاه پمپاژ و قطعی آب انتقالی از خط آبرسانی زرینه رود به تبریز و با توجه به اهمیت موضوع احتمال کمبود و قطع آب مشترکان در تاریخ‌های ۲۶ و ۲۷ تیرماه وجود دارد.

در ادامه این اطلاعیه  از تمام شهروندان درخواست شده است: در مصرف آب صرفه جویی‌های لازم حداقل به میزان ۲۰ درصد را به‌عمل آورده و از مصارف غیرضروری اجتناب کنند تا از احتمال کمبود و یا افت فشار آب جلوگیری به‌عمل آید و شرکت آب و فاضلاب استان را در مسیر خدمات رسانی مطلوب یاری کنند.

کد مطلب 4350896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها