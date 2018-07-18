دهمین گزارش وزارت خارجه درباره اجرای برجام تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، «بهرام قاسمی» گفت: دهمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه درخصوص اجرای برجام روز گذشته (۲۶ تیر ۱۳۹۷) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه خاطرنشان شده که تحولات سه ماهه اخیر به طور کامل متاثر از اقدام غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا در خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده است.

وی اضافه کرد: در این گزارش، ضمن اشاره به تشدید اقدام ها و رویکرد خصمانه دولت آمریکا علیه ایران در دوره مسئولیت رئیس جمهوری کنونی این کشور و نقض مکرر تعهدات دولت آمریکا وفق برجام، اقدام های دولت آمریکا در سه ماهه اخیر و پس از سخنرانی اختصاصی رئیس جمهوری این کشور راجع به سیاست جدید این کشور در قبال ایران در ۱۸ اردیبهشت تشریح شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: در بخش دیگری از دهمین گزارش سه ماهه، اقدام های وزارت امور خارجه درباره پیگیری مطالبات بر حق جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله مذاکرات وزیر امور خارجه با وزیران خارجه کشورهای عضو برجام، برگزاری دو نشست کمیسیون مشترک در سطح وزیران و معاونان، تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با سایر طرف های برجام به منظور بررسی چگونگی جبران آثار خروج آمریکا از برجام از سوی این کشورها تشریح شده و به تعهدات و اقدام های طرف های دیگر برجام برای استمرار انتفاع ایران از مزایای لغو تحریم ها اشاره شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از این گزارش نیز با اشاره به انتشار یازدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تایید پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته ای خود، استمرار فعالیت های هسته ای کشور در چارچوب راهبرد و برنامه دراز مدت هسته ای جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که در سه ماه اخیر، کلیه فعالیت های هسته ای کشور- به ویژه در حوزه تحقیق و توسعه- طبق برنامه سازمان انرژی اتمی ایران ادامه یافته است.

