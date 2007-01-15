خروج 2000 خودرو روباز حمل زباله از ناوگان خدمات شهری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس مصطفی سلیمی با اشاره به وجود 2 هزار و 650 دستگاه خودرویی که حمل زباله های شهر تهران را بر عهده دارند ، افزود: از این تعداد تا کنون 2 هزار دستگاه ماشین آلات روباز از چرخه خدمات شهری خارج شده و به جز 150 دستگاه ماشین آلاتی که قابلیت تبدیل شدن دارند ، مابقی نیز به تدریج حذف خواهد شد .

وی با اشاره به جایگزینی 536 دستگاه خودرو مکانیزه مسقف جمع آوری زباله به جای ماشین آلات حذف شده ، اظهار داشت: هر یک از ماشین آلات قبلی ظرفیت حمل و جابجایی 500 تا یک تن زباله در روز را داشتند در حالی که هر یک از خودروهای مکانیزه فعلی ظرفیت حمل 4 تا 12 تن زباله در روز را دارند بنابراین جایگزینی بیش از 500 دستگاه ماشین آلات مسقف مکانیزه با ظرفیت بالا کاملا جبران حذف 2 هزار دستگاه خودروی روباز حمل زباله را کرده و حذف این تعداد ماشین آلات مشکلی را در حمل زباله های شهر ایجاد نمی کند .

سلیمی تصریح کرد: همزمان با آغاز اجرای طرح مکانیزاسیون خدمات شهری در تهران ، به تمام پیمانکاران طرف قرارداد ابلاغ شد که باید به تدریج همه خودروهای روباز حمل زباله را که قابلیت مسقف شدن داشته باشد به خودروهای روبسته تبدیل کرده و آنهایی را نیز که چنین امکانی ندارد از رده خارج و خودروهای مسقف را جایگزین آنها کنند.