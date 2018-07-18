اروپا آماده انجام اقدامات متقابل تجاری علیه آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، «ژان کلود یونکر»، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن اعلام این موضوع که اقدامات موقت تعرفهای در ارتباط با واردات ۲۳ قلم از محصولات فولادی و آلومنیومی در اتحادیه اروپا در واکنش به اقدام مشابه ایالات متحده میباشد، تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان آمادگی انجام اقدامات متقابل را خواهد داشت.
رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران در بروکسل همچنین در واکنش به برخی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرد که برخی تلاشها برای تقسیم اتحادیه اروپا بی نتیجه و بی سرانجام خواهد بود.
یونکر در عین حال اعلام کرده است که تا ۲۵ جولای، یعنی یک هفته دیگر به واشنگتن سفر میکند و در مورد اختلافات تجاری اخیر با مقامات آمریکایی گفتگو خواهد کرد.
کمتر از یک ماه پیش، اتحادیه اروپا اعلام کرد که حداقل ۲۳ قلم از کالاهای فولادی وارداتی به این اتحادیه که بطور عمده از آمریکا وارد میشود، مشمول افزایش تعرفه واردات خواهد بود. این افزایش تعرفه در مورد این کالاها تا ۲۵ درصد بیشتر از میزان معمولی طی سالهای قبل از آن اعلام شد. اتحادیه اروپا در عین حال این افزایش تعرفه را در واکنش به اقدام متقابل ایالات متحده و بصورت موقت طی ۲۰۰ روز تا زمان تعیین تکلیف نظام تجاری جامع اعلام کرد.
پیش از این دونالد ترامپ در ماه مارس اعلام کرده بود که بعد از این واردات محصولات فولادی تا ۲۵ درصد و آلومینومی تا ۱۰ درصد مشمول تعرفه واردات به آمریکا خواهد شد.
این تصمیم ترامپ با واکنش متقابل مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا روبرو شد و متحدان اروپایی واشنگتن در واکنش تعرفههای واردات بر کالاهای آمریکایی از جمله برخی پوشاکها، موتورسیکلت و نوشیدنیها را افزایش دادند. از سوی دیگر پس از واکنش اتحادیه اروپا، آمریکا نیز اعلام کرد که تعرفه واردات بر خودروهای اروپایی را افزایش خواهد داد.
تنش فعلی در روابط اروپا و آمریکا کم سابقه ارزیابی شده و با توجه به اظهارات اخیر ترامپ علیه اعضای اتحادیه اروپا در اجلاس ناتو و سپس در جریان سفر به لندن به نظر میرسد تنش فعلی همچنان در دوران ترامپ ادامه خواهد داشت.
