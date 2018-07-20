محمد آزموده در گفتگو با مهر از احداث دیوارهای حفاطتی شرقی و غربی جزیره هرمز خبرداد و اظهارداشت : دیوارهای حفاظتی در فاز نخست به طول ۵۰ متر احداث شد که ساکنان این منطقه از جزیره که بر اثر وزش طوفان های فصلی دچار مشکلات زیادی بودند ایمن شدند.

وی اضافه کرد: اجرای این دیوارها حفاظتی در فاز دوم که به طول ۵۵و نیم است که منازل مسکونی در این اطراف از معرض جریان های جز و مد و وزش طوفان های شدید فصلی در امان باشند، زیرا ساکنان این منطقه خسارات زیادی به دلیل طوفان های فصلی متحمل می شدند.

آزموده اظهارداشت: با اجرای این دیوارهای حفاظتی خیابان ساحلی شرقی و غربی این جزیره کار زیبا سازی آن آغاز خواهیم کرد و زمینه جذب گردشگران فراهم می شود.

وی یادآورشد: برای اجرای این دو طرح پنج میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال هزینه از محل اعتبارات تملک و دارائی تخصیص داده شده است که خیابان جدید کنار این دیوارهای حفاظتی و همچنین جدول کشی سنتی با مصالح سنتی جزیره اجرای خواهد شد.

آزموده اعلام کرد: شهرداری هرمز در راستای بهسازی معابر شهری در حال اجرای روکش و آسفالت معابر است. آسفالت مناسب خیابانها و معابر جزیره هرمز یکی از خواسته شهروندان از شهرداری است، اما بعضی اوقات معابر به دلیل حفاری دستگاه های مختلف دچار آسیب می شوند.

آزموده با بیان اینکه نهضت آسفالت با هدف زیباسازی شهر و تامین رفاه شهروندان آغاز شده گفت: در مرحله اول معابر و خیابان های اصلی شهر و سپس تمام کوچه ها و معابر فرعی شهر نیز بهسازی و آسفالت می شوند.

شهردار جزیره هرمز در ادامه، رضایتمندی شهروندان را سرمایه و تکیه گاهی برای شهرداری هرمز برشمرد و افزود: تلاش می شود تا با جلوگیری از کنده کاری های بی جا و مدیریت حفاری های اجتناب ناپذیر، از تخریب آسفالت خیابان ها و معابر عمومی جلوگیری شود.

وی گفت: برای جلوگیری از حفاری دستگاه های حفار بعد از اجرای عملیات روکش آسفالت معابر به آنها مهلت داده شده بود که قبل از آغاز عملیات روکش آسفالت حفاری های لازم را انجام دهند.

آزموده عنوان کرد: بالا بودن حجم مشکلات و نیازهای خدمات شهری و مطالبه های به حق شهروندان از یک طرف و تنگناهای شدید مالی از سوی دیگر شهرداری جزیره هرمز را با معضلات زیادی رو به رو کرده است.

شهردار هرمز بیان داشت: اعتبار تخصیص یافته برای اجرای آسفالت معابر بالغ بر هفت میلیارد ریال از محل بهبود عبور و مرور است.

آزموده اظهارداشت: برای اجرایی نمودن این سه پروژه مبلغ ۱۲میلیاردو ۵۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات تملک و دارائی و اعتبارات استانی و بهبود عبور و مرور به این شهرداری تخصیص داده شده است.

شهردار هرمز از مدیران استان و شهرستان درخواست کرد نسبت به حل مشکلات عمرانی و رفع معضلات شهر هرمز تلاش مضاعفی داشته باشند.