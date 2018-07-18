سیاست اگر از میان مردم باشد موجب پویایی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفر فضلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در یک قرن اخیر استراتژی های متعددی در توسعه ملی مطرح شده و نگاه از بالا و استراتژی دمکراتیک از آن جمله است البته استراتژی دمکراتیک الزاماتی دارد که باید بستر آن مهیا شود تا عملیاتی شود.

فضلی تصریح کرد: اگر جامعه ای به مرحله اقتدار نرسیده باشد باید راه میانه را انتخاب کند و آنچه در جامعه ما در شرایط کنونی انتخاب شده همین راه حل است به همین دلیل در عرصه سیاست که باید نگاه نسبی حاکم باشد در کشور ما به صورت صفر و یک نگاه می شود.

وی اضافه کرد: ساختار تصمیم گیری در عرصه سیاستگذاری و سیاستمداری در کشور ما کمی محدود و بسته است در حالی که باید رسانه ها موضوع نقد را جدی بگیرند تا ارزیابی درستی از اوضاع داشته باشیم.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین تصریح کرد: برای رسیدن جامعه به رشد و توسعه، باید نخبگان اقتصادی، فکری و سیاسی

به فهم مشترک برسند درغیر این صورت اگر هر کدام جزیره ای عمل کرده و مسیری دیگر را بروند شاهد واگرایی در جامعه خواهیم بود.

فضلی به اهمیت راه اندازی اتاق های فکر در استان اشاره کرد و گفت: این اتاق های فکر با ترکیب نخبگان جامعه اعم از افراد توانمند در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی شکل خواهد گرفت و تلاش می کنیم تا ۲۵ درصد آن را جوانان زیر ۳۰ سال و ۲۵ درصد را بانوان تشکیل دهند و از ایده های آنها برخوردار شویم.

وی بیان کرد: با برگزاری جلسات ماهانه تلاش می کنیم زمینه جلب مشارکت نخبگان را در تصمیم گیری و تصمیم سازی مهیا کنیم.