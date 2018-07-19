وظیفه هیات امناءمرکز مطالعات بسترسازی کار های پژوهشی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ دباغ شامگاه چهارشنبه در اولین جلسه مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر سنندج که در محل شورا برگزار شد، گفت: تاسیس چنین مرکزی را باید به فال نیک گرفت که بعد از مدتها شورای شهر با مراکز دانشگاهی تعامل برقرار کرد و افراد متخصص در حوزه شهری را به کار گرفت.

عضو هیات امناء مرکز مطالعات و پژوهش شورای شهر سنندج عنوان کرد: فعالیت در دنیای مدرن مسئله محور است و باید افراد متخصص با طرح مسائل و انجام پژوهش های علمی تمامی زمینه های شهری را ارتقاء دهند.

وی گفت: مدیریت شهری به مسائلی برخورد می کند که باید از راه حل های کارشناسی و پژوهشی در حل آن استفاده شود.

دباغ افزود: هیات امناء این مرکز وظیفه بستر سازی و آماده سازی پژوهش های علمی را بر عهده دارد و اگر پایه های آغازی این مرکز درست بنا شود هر شخصی در مدیریت این مرکز قرار بگیرد می تواند راه را درست بپیماید.

هیات علمی دانشگاه کردستان عنوان کرد: اگر پایه های یک سیستم درست و اصولی بنا شود با تغییر مدیریت آن نحوه فعالیت تغییر پیدا نمی کند و اگر کسی با این سیستم نتواند کار کند خودش بیرون خواهد رفت.

وی گفت: ممکن است اختلافاتی در تفکرات وجود داشته باشد اما باید همه اعضا مرکز دست در دست هم دهیم که گامی اساسی در راستای حل مشکلات شهر سنندج برداریم.