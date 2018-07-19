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۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۷:۰۸

عضو هیات امناء مرکز مطالعات و پژوهش شورای شهر سنندج

وظیفه هیات امناءمرکز مطالعات بسترسازی کار های پژوهشی است

وظیفه هیات امناءمرکز مطالعات بسترسازی کار های پژوهشی است

سنندج - عضو هیات امناء مرکز مطالعات و پژوهش شورای شهر سنندج گفت: هیات امناء مرکز مطالعات و پژوهش شورای شهر سنندج وظیفه بستر سازی و آماده سازی پژوهش های علمی را بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ دباغ شامگاه چهارشنبه در اولین جلسه مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسلامی شهر سنندج که در محل شورا برگزار شد، گفت: تاسیس چنین مرکزی را باید به فال نیک گرفت که بعد از مدتها شورای شهر با مراکز دانشگاهی تعامل برقرار کرد و افراد متخصص در حوزه شهری را به کار گرفت.

عضو هیات امناء مرکز مطالعات و پژوهش شورای شهر سنندج عنوان کرد: فعالیت در دنیای مدرن مسئله محور است و باید افراد متخصص با طرح مسائل و انجام پژوهش های علمی تمامی زمینه های شهری را ارتقاء دهند.

وی گفت: مدیریت شهری به مسائلی برخورد می کند که باید از راه حل های کارشناسی و پژوهشی در حل آن استفاده شود.

دباغ افزود: هیات امناء این مرکز وظیفه بستر سازی و آماده سازی پژوهش های علمی را بر عهده دارد و اگر پایه های آغازی این مرکز درست بنا شود هر شخصی در مدیریت این مرکز قرار بگیرد می تواند راه را درست بپیماید.

هیات علمی دانشگاه کردستان عنوان کرد: اگر پایه های یک سیستم درست و اصولی بنا شود با تغییر مدیریت آن نحوه فعالیت تغییر پیدا نمی کند و اگر کسی با این سیستم نتواند کار کند خودش بیرون خواهد رفت.

وی گفت: ممکن است اختلافاتی در تفکرات وجود داشته باشد اما باید همه اعضا مرکز دست در دست هم دهیم که گامی اساسی در راستای حل مشکلات شهر سنندج برداریم.

کد مطلب 4351046

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