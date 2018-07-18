وزیر جهاد کشاورزی راهی اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارت به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی استان اصفهان عصر امروز به این استان سفر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در این سفر ضمن دیدار و گفتگو با کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، از طرح های زنجیره تولید مرغ، قنات معاضدیه، واحد کشت بافت و اجرای سیستم آبیاری تیپ در کشت سورگوم و همچنین ارقام جدید این محصول و واحد پرورش دام سبک پربازده بز سانن در شهرستان های کوهپایه، نائین و اردستان بازدید و بهره برداری خواهد کرد.