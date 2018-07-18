۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۳

به منظور بهره‌برداری از طرح‌های کشاورزی؛

وزیر جهاد کشاورزی راهی اصفهان شد

وزیر جهاد کشاورزی راهی اصفهان شد

وزیر جهاد کشاورزی به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی استان اصفهان عصر امروز به این استان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی به همراه هیاتی از مدیران ارشد این وزارت به منظور بهره برداری و بازدید از طرح های بخش کشاورزی استان اصفهان عصر امروز به این استان سفر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در این سفر ضمن دیدار و گفتگو با کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، از طرح های زنجیره تولید مرغ، قنات معاضدیه، واحد کشت بافت و اجرای سیستم آبیاری تیپ در کشت سورگوم و همچنین ارقام جدید این محصول و واحد پرورش دام سبک پربازده بز سانن در شهرستان های کوهپایه، نائین و اردستان بازدید و بهره برداری خواهد کرد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها