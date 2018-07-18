ساخت و ساز خارج از ضابطه در گهر مانع ثبت جهانی آن است/ساخت۱۴ موزه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه اخیر دهها مورد ثبت ملی آثار تاریخی لرستان به استاندار ابلاغ کرده ایم، اظهار داشت: در ثبت ملی مشکلی وجود ندارد و به سرعت می توان کارها را انجام داد.

وی با بیان اینکه البته یک سری مقدمات فنی نیاز بوده که باید انجام شوند، عنوان کرد: ایران، کشوری تاریخی است و هر جای آن دهها آثار تاریخی وجود دارد که باید پرونده های آنها کامل شود و زمان می برد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: روند ثبت ملی، مناسب است و اگر در لرستان این امر کند صورت می گیرد آن را بازنگری خواهیم کرد.

مونسان همچنین با اشاره به ثبت پل تاریخی «گاومیشان» پلدختر به نام استان ایلام، عنوان کرد: این امر به صورت موردی بررسی خواهد شد.

وی همچنین به ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه دریاچه «گهر»، بیان داشت: دریاچه گهر یک نقطه بسیار زیبا و مهمی برای ما است و به طور حتم ساخت و سازی که خارج از ضابطه های میراث فرهنگی در آن صورت گیرد برای ثبت جهانی آن مشکل ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه اگر با هماهنگی میراث باشد، میراث می داند کجا باید ساخته شود، گفت: من در بازدید از دریاچه، ساخت و سازی ندیدم، بلاخره ما متولی هستیم و دلسوز تر از همه قطعا در حوزه میراث ما هستیم، علاوه بر اینکه باید دقت کنیم که به میراث فرهنگی کشور آسیب نزنیم، اما مانع توسعه هم نباید باشیم.

مونسان ادامه داد: هنر ما این بوده که این دو موضوع را با هم جلو ببریم.

وی همچنین با اشاره به ایجاد موزه در شهر بروجرد، گفت: در همه شهرهای دنیا ساخت موزه ها به طور عمده توسط شهرداری ها انجام می شود و سازمان های میراث فرهنگی هدایت گر هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ موزه بزرگ منطقه ای در کشور در حال ساخت است و ما متناسب با بودجه کار انجام می دهیم، اما ایجاد موزه محلی در بروجرد را بررسی خواهیم کرد.