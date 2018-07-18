۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۵

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

پیگیری تملک خانه تاریخی «افتخارالاسلام» در سفر معاون رئیس جمهور

بروجرد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از پیگیری تملک دو دونگ باقی مانده از خانه تاریخی «افتخارالاسلام» بروجرد در سفر معاون رئیس جمهور خبر داد.

امین قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی در سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به لرستان از پتانسیل ها و توانمندی های استان بازدید خواهد شد تا بتوانیم در این سفر رهاوردی را داشته باشیم، اظهار داشت: پیشنهاداتی برای اتخاذ تصمیم به رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ارائه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یکی از پیشنهادات ما بحث تملک دو دونگ باقی مانده از خانه تاریخی «افتخارالاسلام» بروجرد است، گفت: همچنین تکمیل جداره سازی بافت تاریخی، تملک یک سری املاک در بافت تاریخی بروجرد، بحث آزاد سازی قلعه فلک الافلاک و ایجاد زیر ساخت ها در دریاچه گهر از دیگر پیشنهادت ما به رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور برای اتخاذ تصمیم است.

