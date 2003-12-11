دومين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي بر گزار مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي "مهر" موضوعات اين همايش عبارتند از : زبان و ادبيات ايراني پيش از اسلام / زبان و ادبيات فارسي دوره كلاسيك/ زبان و ادبيات دوره معاصر/ زبان و ادبيات فارسي در كشورهاي فارسي زبان / زبان و ادبيات فارسي در ديگر كشورها/ ادبيات تطبيقي/ زبانشناسي ايراني / نقد ادبي، سبك شناسي، فنون بلاغي/ كتابشناسي و نسخه شناسي .

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