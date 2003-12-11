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۲۰ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۳۸

بهمن ماه امسال

دومين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي بر گزار مي شود

دومين همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي 29 و30 بهمن ماه 1382 به همت دانشگاه تربيت مدرس ، مركز بين المللي تحقيقات زبان و ادبيات فارسي و ايرانشناسي و با همكاري و مشاركت انجمن علمي استادان زبان و ادبيات فارسي بر گزار مي شود .

به گزارش خبرنگار ادبي "مهر"  موضوعات اين همايش عبارتند از :  زبان و ادبيات ايراني پيش از اسلام /  زبان و ادبيات فارسي دوره كلاسيك/  زبان و ادبيات دوره معاصر/  زبان و ادبيات فارسي در كشورهاي فارسي زبان /   زبان و ادبيات فارسي در ديگر كشورها/ ادبيات تطبيقي/  زبانشناسي ايراني /   نقد ادبي، سبك شناسي، فنون بلاغي/  كتابشناسي و نسخه شناسي .
لازم به ذكر است  خلاصه مقالات بايد حداكثر در 2 صفحه تا تاريخ 15/9/82 همراه با ديسكت (word 2000) ارسال  و اصل مقالات حداكثر تا تاريخ 15/10/82 به دبيرخانه همايش ارسال شود. حجم مقاله ارسالي  نيزنبايد از 20 صفحه تجاوز كند. 

 نشاني دبيرخانه نيزعبارت است از:تهران- صندوق پستي- 345/ 14115  تلفن: 630231  نمابر: 8009056

کد مطلب 43511

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