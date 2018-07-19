به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه دیروز چهارشنبه در نشست مشترک با کارآفرینان، روستائیان و نخبگان شهرستان کلیبر با تاکید بر اینکه بی عدالتی منطقه ای برای کشور آفتی بزرگ محسوب می شود، اظهار کرد: از اینکه بی عدالتی ها در مناطقی از کشور سایه افکنده متاسفیم و برای توازن عدالت در تمامی مناطق کشور به طور یکسان اقداماتی که این زمینه موثر است را انجام می دهیم.

وی افزود: بی عدالتی منطقه ای مضرر است و می توان گفت مشکلات اجتماعی به دنبال دارد در همین راستا یکی از برنامه های ما پرداخت تسهیلات روستایی است که امیدواریم با این روش حداقل در جلوگیری از بی عدالتی اقدامی کرده باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل هایی که شهرستان کلیبر دارد کشت و فرآوری گیاهان دارویی را در منطق روستایی این شهرستان و استان آذربایجان شرقی ترویج داد.

ربیعی از راه اندازی شعبه صندوق کارآفرینی امید در شهرستان کلیبر خبر داد و گفت: با توجه به اینکه صندوق کارآفرینی امید در کلیبر شعبه ندارد تلاش می کنیم تا به جهت بهره مندی مردم از مزیت های این صندوق فعلاً نفراتی را در بانک توسعه تعاون برای ارائه خدمات صندوق کارآفرینی امید مستقر کنیم.