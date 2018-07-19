علت آتش سوزی در مرکز بهداشتی و درمانی قلعه گنج اتصال برق است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام عارفی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دلیل بروز آتش سوزی در یکی از درمانگاه های شهرستان قلعه گنج اتصال سیم برق در یکی از کانکس ها بوده است که این آتش به پشم شیشه عایق سرایت می کند و در نهایت به دلیل شدت دمای منطقه و وزش باد به سایر بخش های سرایت پیدا می کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تصریح کرد: این مرکز دارای سازه کانکسی می باشد و شامل بخش های مختلف درمانی و مشاوره ای بوده است.

وی تاکید کرد که در این حادثه که به وسیله نیروی های امدادی اطفاء شده است هیچ یک از پرسنل و بیماران آسیب ندیده اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته تا زمان بازسازی این مرکز درمانی از مراکز جایگزین استفاده می شود در روند درمانی متقاضیان خللی ایجاد نمی شود.