پروژه باغ موزه دفاع مقدس زنجان سال ۹۸ به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمدی شامگاه چهارشنبه در جلسه هیئت امنای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس با بیان اینکه پروژه باغ موزه دفاع مقدس زنجان در سال ۸۹ در منطقه تفریحی و گردشگری گاوا زنگ شهر زنجان کلنگ زنی شده است، افزود: پروژه باغ موزه دفاع مقدس زنجان ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاز اول آن در سال ۹۸ به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه تخصیص نیافتن اعتبارات پیش بینی شده عامل مهم در طولانی شدن روند اجرایی پروژه است، ادامه داد: برای این طرح ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و اتمام آن نیازمند حمایت مادی و معنوی دستگاه‌های اجرایی استان است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان گفت: در حال حاضر ۲۰ پارک موزه دفاع مقدس در کشور احداث شده است که امسال نیز پنج مرکز راه‌اندازی می‌شود.

محمدی با بیان اینکه تخصیص بودجه برای اتمام پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان زنجان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، گفت: اهمیت باغ موزه در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان، مقابله با جنگ نرم دشمن، ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و تقویت بعد معنوی در بین اقشار مختلف مردم، اهمیت پروژه در رونق گردشگری و تقویت مراکز فرهنگی استان از جمله کارکردهای باغ موزه دفاع مقدس است.