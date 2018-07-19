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۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۹:۳۰

نماینده مردم کوهرنگ در مجلس:

تجهیز هنرستان های چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد

تجهیز هنرستان های چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد

شهرکرد- نماینده مردم شهرستان های اردل، کیار، فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: تجهیز هنرستان های چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی شامگاه چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف آموزشی دچار مشکل است، بیان کرد: ارتقای سطح آموزش در این استان ضروری است.

وی بیان کرد: توسعه مدارس و دانشگاه ها از مهمترین شاخص های توسعه به شمار می روند که باید در این استان مورد توجه قرار گیرد.

 بیکاری موجب افزایش مهاجرت در چهارمحال و بختیاری شده است

 نماینده مردم شهرستان های اردل، کیار، فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بیکاری در این استان از مهمترین مشکلات به شمار می رود که موجب مهاجرت مردم از نقاط روستایی شده است.

وی بیان کرد: جمعیت در برخی مناطق این استان در حال کاهش است.

وی با اشاره به اینکه تجهیز هنرستان های چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: باید از تمام ظرفیت های برای افزایش تجهیزات مدارس به ویژه هنرستان ها بهره گرفت.

 نماینده مردم شهرستان های اردل، کیار، فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش مهارت در دانش موزان زمینه ساز اشتغال آنها در آینده است.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری توانمندی های بسیاری دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد تا مشکلات این استان حل شود.

کد مطلب 4351158

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