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۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق؛

حکیم: از تظاهرات مردمی در صورت مسالمت آمیز بودن آن حمایت می کنیم

حکیم: از تظاهرات مردمی در صورت مسالمت آمیز بودن آن حمایت می کنیم

فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.‌

فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.‌

تحولات سیاسی و امنیتی عراق و تظاهرات که اخیراً برخی شهرهای این کشور شاهد آن بوده است، از محورهای گفتگو بین دو طرف بود.

رئیس جریان حکمت ملی در این دیدار بر ضرورت تشکیل دولت بر اساس فراکسیون اکثریت ملی تاکید کرد و افزود: باید اپوزیسیون ملی در مقابل دولت ایجاد شود که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی و اصلاح آن را عهده دار شود.

وی در ادامه با اعلام حمایت مجدد از خواسته های تظاهر کنندگان و تضمین اصل آزادی بیان، خاطرنشان کرد: تظاهر کنندگان باید از آسیب رساندن به اموال دولتی و خصوصی اجتناب ورزند.

حکیم در پایان بر لزوم شناسایی افراد فرصت طلب که در تلاش برای بی اعتبار ساختن و توهین به خواسته های تظاهرات کنندگان هستند، تاکید کرد.

کد مطلب 4351253

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