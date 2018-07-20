به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار کارگاه آنلاین موش تراریخت به صورت مجازی و با ویژگی های منحصر به فرد از قبیل نمایش چندبعدی تمام استودیو، آزمون آنلاین و دریافت جزوه نمایشی، کاهش هزینه ۴۰ درصدی نسبت به کارگاه حضوری برگزار می شود.

این کارگاه در دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

سرفصل های این کارگاه شامل «مقدمه برای حیوانات تغییریافته ژنتیکی»، «کاربردهای مدل های حیوانی مهندسی ژنتیک شده در علوم پایه و بالینی»، «تکنیک های ایجاد مدل های حیوانی ترانس‌ژنیک، knockout & knockdown» می شود.

برای شرکت کنندگانی که آزمون آنلاین کارگاه را با موفقیت گذرانده اند، گواهینامه عالی بین المللی مورد تأیید سوئیس از طرف دبیرخانه دائمی و گواهی تکنیک آموزی تخصصی، صادر می شود.