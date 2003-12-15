فردا در تاريخ

روز پژوهش :





امر پژوهش در غالب كشور هاي دنيا مقوله اي اجتناب ناپذير و ضروري تلقي مي شود و به همين منظور ميزان معتنابهي از بودجه جاري هر كشور به اين امر اختصاص مي يابد . در دنياي امروز مبناي توسعه ، پژوهش در رشته هاي مختلف است و در واقع تبيين و بررسي علمي مسايل هر كشور ، روند جاري توسعه را در آن كشور تسريع مي كند و مخلص كلام آنكه ، بها دادن به امر پژوهش از كليد هاي اصلي توسعه در كشورها به حساب مي‎آيد. تبيين ويژگي هاي اساسي پژوهشگران ، شناخت‌ روشهاي‌ مناسب‌ براي‌ تقويت‌ ويژگيهاي‌ ذاتي‌ و اكتسابي‌ در حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ ، تبيين ‌ عوامل‌ انگيزش ‌ و عوامل‌ بازدارنده‌ در پژوهشگران‌ براي‌ پرداختن‌ به‌ امرپژوهش‌ ، تعيين ‌ جايگاه‌ نظام‌ پژوهش‌ و تعريف آن در نظام‌ ‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ ، تعيين‌ اولويتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در رشته‌هاي‌ مختلف‌ براساس‌ سياستهاي‌ كلان‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ ، تعيين نقش ‌ بخشهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ در امر پژوهش‌ ، بررسي‌ و مشخص‌ كردن‌ مقررات‌ و قوانين‌ حاكم‌ بر نظام‌ پژوهش‌ كشور ، بررسي‌ و مشخص‌ كردن‌ نسبت‌ مناسب‌ اعتبارات‌ پژوهشي‌ به‌ كل‌ اعتبارات‌ و تخصيص بهينه امكانات در جهت امر پژوهش همگي مباحثي ا ند كه بايد در مقوله پژوهش به منظور فعال سازي آن در جمهوري اسلامي ايران ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرند .



تاسيس حزب ايران نوين :

در چنين روزي در سال 1342 ه ش حزب ايران نوين به دست حسنعلي منصور تاسيس شد . اين حزب كه در واقع حزبي

از بالا به پايين بود ونهاد آن در ميان عامه مردم ريشه نگرفته بود ، نتوانست در ميان عامه مردم جايي باز كند و تنها در ميان اطرافين دربار به عضو گيري پرداخت . حسنعلي منصور نخست وزير رژ يم محمد رضا پهلوي هم بود.



تاسيس بنگاه حمايت از مادران و نوزادان :

در چنين روزي در سال 1319 ه ش بنگاه حمايت از مادران و نوزاردان تاسيس شد . اين بنگاه براي نخستين بار در كشور خدمات پوششي دولتي را به مادران اعطا مي كرد .



در گذشت استاد نصر الله زرين پنجه :





در چنين روزي در سال سال1360هجري شمسي استاد نصرالله زرين پنجه ازمشهورترين نوازندگان تار به ديار ابدي شتافت .

استاد زرين پنجه فراگرفتن تار را از نوجواني آغازكرد و در محضر استاداني چون يحيي زرين پنجه ، علي اكبر خان شهنازي و موسي معروفي مشق تار كرد . وي مدتي در هنرستان موسيقي به تدريس موسيقي پرداخت و سالها نيز رهبراركستر سازهاي ايراني راديو بود.



درگذشت استاد شاپور حاتمي :

در چنين روزي در سال 1369 استاد حاتمي نوازنده تار دار فاني را وداع گفت . وي در سال 1303 به دنيا آمد و بعدها در حوزه نوازندگي تار به مقام استادي دست يافت .



درگذشت شيخ آل عصفور :

در چنين روزي در سال1216هجري قمري ، شيخ حسين بن ابراهيم معروف به شيخ آل عصفور ازعلماي اماميه دارفاني را وداع گفت . وي فقيه و محد ثي صاحبنظر بود و از برترين علماي بحرين به شمار مي رفت ." باهر العقوب في نسب الرسول " عنوان مهمترين اثر اوست .



آغاز به كار رسمي شبكه جام جم و سحر سيما :

در چنين روزي در سال 1376 ه ش شبكه جام جم سيماي جمهوري اسلامي ايران به صورت رسمي بر نامه هاي خود را براي خارج از كشور آغاز كرد . اين نخستين شبكه فارسي زبان بود كه برنامه هاي خود را از داخل كشور براي فارسي زبانان مقيم كشور هاي اروپا و آمريكا پخش مي كرد . همچنين در چنين روزي در سال 1376 پخش برنامه هاي انگليسي و عربي شبكه جهاني سحر آغاز شد .



آغاز عمليات روباه صحرا :

درچنين روزي در سال 1998 ميلادي عمليات روباه صحرا آغاز شد . در اين عمليات طي چهار روز آمريكا و انگلسنان مواضع عراق را بمباران كردند .



روزملي بحرين :

بحرين مجمع الجزايري در جنوب خليج فارس است . نژاد مردم آن سفيد ( سامي ، آريايي ) و اكثرشان پيرو دين اسلام اند و به زبانهاي عربي و فارسي گفتگو مي كنند . نوع حكومت اين كشور مشروطه سلطنتي است . پايتخت اين كشور منامه نام دارد . بحرين در 14 مه سال 1970 ميلادي با مراجعه به آراي عمومي توسط سازمان ملل متحد ا ز انگلستان مستقل شد و در تاريخ 21 سپتامبر سال 1971 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



روز ملي قزاقستان :

در چنين روزي در سال 1991 ميلادي قزاقستان اعلام استقلال كرد .

قزاقسان كشوري است در آسياي مركزي و غرب چين ، جنوب روسيه و شرق در ياي خزر . بيشتر مردم اين كشور از نژاد قزاق اند . قزاقستان در قرن سيزدهم ميلادي به اشغال مغول ها در آمد . پس از استيلاي مغولها، اقوام ازبك بر اين سرزمين مسلط شدند. در اواسط قرن هجدهم، اين سرزمين به تسلط كامل روسها درآمد. قزاقستان در سال 1936 ميلادي هم به اتحاد جماهير شوروي سابق پيوست و سرانجام در سال 1991 ميلادي مستقل شد . اسلام در فاصله قرن هفتم تا نهم ميلادي در اين سرزمين رواج يافت.





در گذشت سامر ست موام :





در چنين روزي در سال سال1965ميلادي سامرست موام نويسنده انگليسي در91سالگي درگذشت. سامرست موام ابتدا به تحصيل در رشته فيزيك و سپس طب مشغول شد اما هيچ كدام از اين دو روح او را راضي نكرد . وي به نويسندگي روي آورد . او بعد ها با نگارش نمايشنامه خانم فردريك در ميان مردم انگلسان شناخته شد . وي در طول عمر خود ازكشور هاي مختلفي ديدار كرد و برخي از ايده هاي داستاني خود را از اين سفرها يافت . بسياري از آثار او مورد توجه عامه مردم انگليسي زبان قرار گرفت اما او هيچگاه از گزند نقد ناقدان ادبي در امان نبود . بيشتر رمان هاي او به فيلم در آمدند و او از اين طريق به ثروت شاياني دست يافت . اسارت انسان ( 1915) ، لبه تيغ ( 1944 ) و حاصل عمر ( 1938) از جمله مهمترين آثار اويند .



تولد لوود ويك وان بتهوون :





در چنين روزي در سال 1770 ميلادي لوود ويك وان بتهوون موسيقيدان آلماني در شهر بن به دنيا آمد . يوهان ، پدر بتهوون خواننده بود . بتهوون از چهار سالگي با پيانو آشنا شد وتا نه سالگي همه قواعد موسيقي را آموخت. وي در دوازده سالگي به عضويت اركستر درابر كلن در آمد . او در هفده سالگي جزء شاگردان موتسارت شد و پس از مرگ موتسارت به شاگردي هايدن در آمد . لوود ويك در دوران جواني چندين بار دچار ماجراهاي عاشقانه شد اما هيچگاه ازدواج نكرد . او در سن 32 سالگي به عارضه كم شنوايي دچار شد و در سن 33 سالگي شنوايي خود را تقريبا از دست داد . نخستين اثر بزرگ بتهوون سمفوني شماره سه در سال 1804 ساخته شد . همچنين نخستين اپراي بتهوون به نام فيد ليو با موفقيت روبرو شد. سمفوني هاي چهارم و پنچم و ششم را در همين سالها بوجود آورد تا اين كه در سال 1819 به كلي كر شد . در سال 1823 ، بتهوون سمفوني شماره نه (كرال) و ميساسولميسيس دو اثر بزرگ خود را در موسيقي سمفونيك و آوازي ايجاد كرد و اين آهنگها يك افتخار ابدي براي او باقي گداشتند. بتهوون از شدت تنگدستي قصد داشت سمفوني شماره نه خود را تنها در ازاي پنجاه ليره به انجمن فيلارمونيك لندن بفروشد. وي دراثر بيماري در بيست وششم مارس 1826 چشم از جهان فرو بست.



تولد جين اوستن :

در چنين روزي در سال 1775 ميلادي جين اوستن متولد شد . "غرور و تعصب "، "مانسفيلد پارك" ،" اما "و" كاترين مورلاند" از جمله مهمترين آثار اويند .



جدايي ناپلئون از همسرش بنا به حكم سنا :

در چنين روزي در سال 1809 ميلادي ناپلئون بنا پارت از ژوزفين بنا به حكم سناي فرانسه جدا شد .



آتش سوزي گسترده در نيويورك :

در چنين روزي در سال 1835 ميلادي 530 ساختمان در نيويورك بر اثر آتش نابود شد .



روز دينگان در آفريقاي جنوبي :

در چنين روزي در سال 1838 ميلادي زولو رهبر دينگان ها از گروه كوچك بوئر ها در رودخانه بلود شكست خورد . اين روز در آفريقاي جنوبي با عنوان روز دينگان گرامي داشته مي شود. بوئرها، هلندي هايي بود ند كه استعار را به آفريقاي جنوبي كشاندند.

نبرد بالج :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي و در اثناي جنگ جهاني دوم نبرد بالج در بلژيك آغاز شد . اين نبرد ، آخرين حمله و بزرگترين حمله نيروهاي آلماني در جنگ جهاني دوم بود .



سازمان ملل راي خود را پس گرفت !





در چنين روزي در سال 1991 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه 1975 خود را درباره برابر دانستن مفهوم صهيونيسم با نژاد پرستي ، با 111 راي موافق در برابر 25 راي مخالف ، پس گرفت .



باران هاي سيل آسا در ونزوئلا :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي بر اثر باران هاي سيل آسا در ونزوئلا هزاران نفر جان باختند . اين امر باعث شد كه يكصد و بيست هزار نفر از مردم اين منطقه خانه هاي خود را ترك كنند .



تسخير آخرين پايگاه القاعده :





در چنين روزي در سال 2001 ميلادي در تورا بوراي افغانستان مبارزان افغاني، گروه ائتلاف شمال، اعلام كردند كه آخرين پايگاه القاعده را به تسخير خود در آورده اند .



تشكيل جمهوري آفريقاي جنوبي :

در چنين روزي در سال 1880 ميلادي جمهوري آفريقاي جنوبي تشكيل شد .



اعلام نظريه نسبيت :

در چنين روزي در سال 1915 ميلادي آلبرت انيشتن "نظريه عمومي نسبيت " خود را منتشر كرد .



نخستين كار چارلي چاپلين :

