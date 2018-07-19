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۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان تظاهرات «بازگشت» در فلسطین

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان تظاهرات «بازگشت» در فلسطین

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حملات نظامیان صهیونیست به شرکت کنندگان فلسطینی در تظاهرات «بازگشت» تاکنون دست کم ۱۴۲ شهید و بیش از ۱۶ هزار مجروح برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت بهداشت فلسطین امروز(پنجشنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در جریان تظاهرات بازگشت که از مارس گذشته تا کنون ادامه داشته دست کم ۱۴۲ فلسطینی از جمله ۱۸ کودک به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و ۱۶ هزار تن دیگر مجروح شده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: تعداد مجروحان و مصدومان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست و یا به دنبال استنشاق گاز اشک آور دست کم به ۱۶ هزار و ۴۹۶ تن می رسد.

هم چنین در جریان حملات نظامیان صهیونیست به تظاهرات کنندگان فلسطینی تعداد ۶۸ تن از آنها دچار نقص عضو شده اند.

کد مطلب 4351520

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