داود فتحعلی بیگی درباره برنامه ریزی های خود برای فعالیت در زمینه کارگردانی تئاتر و نمایش های ایرانی در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در سریال «خانواده دکتر ماهان» به عنوان بازیگر حضور دارم و مشغول فیلمبرداری بخش های مختلف آن هستیم و بعد از پایان فیلمبرداری این سریال قصد دارم برای نیمه دوم سال اثری را روی صحنه ببرم.

وی اظهار کرد: پیشنهادی را برای اجرا در تالار هنر ارایه داده ام که منتظرم زمانی را به اجرای نمایش پیشنهادی من اختصاص دهند. قصد دارم نمایشی را به صورت عروسکی - زنده روی صحنه ببرم که در آن ابعاد و چهره عروسک مبارک بسیار متفاوت از چهره و ابعاد این عروسک در خیمه شب بازی است.

این مدرس و هنرمند عرصه تعزیه و نمایش های ایرانی درباره دیگر فعالیت های خود، افزود: مجموعه ای شامل ۲۰ مجلس نقل و پرده خوانی را به همراه مهدی دریایی گردآوری و به حوزه هنری ارایه دادیم تا در جشنواره قربان تا غدیر مورد بهره برداری قرار بگیرد. هنرمندانی که قصد حضور در بخش رقابتی این جشنواره را دارند از این ۲۰ مجلس که اکثرشان طومارهای قدیمی هستند، استفاده می کنند.

فتحعلی بیگی در پایان سخنان خود گفت: در حال نگارش چند طومار هم هستم که جزو اولین تجربه های من در زمینه طورمانویسی است.