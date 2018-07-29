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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

داود فتحعلی بیگی در گفتگو با مهر:

ابعاد و چهره «مبارک» تغییر می‌کند/ مشغول طومارنویسی هستم

ابعاد و چهره «مبارک» تغییر می‌کند/ مشغول طومارنویسی هستم

داود فتحعلی بیگی قصد دارد نمایشی را به شیوه عروسکی - زنده روی صحنه ببرد که در آن ابعاد و چهره عروسک مبارک نسبت به ظاهر این عروسک در خیمه شب بازی تغییرات زیادی دارد.

داود فتحعلی بیگی درباره برنامه ریزی های خود برای فعالیت در زمینه کارگردانی تئاتر و نمایش های ایرانی در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در سریال «خانواده دکتر ماهان» به عنوان بازیگر حضور دارم و مشغول فیلمبرداری بخش های مختلف آن هستیم و بعد از پایان فیلمبرداری این سریال قصد دارم برای نیمه دوم سال اثری را روی صحنه ببرم.

وی اظهار کرد: پیشنهادی را برای اجرا در تالار هنر ارایه داده ام که منتظرم زمانی را به اجرای نمایش پیشنهادی من اختصاص دهند. قصد دارم نمایشی را به صورت عروسکی - زنده روی صحنه ببرم که در آن ابعاد و چهره عروسک مبارک بسیار متفاوت از چهره و ابعاد این عروسک در خیمه شب بازی است.

این مدرس و هنرمند عرصه تعزیه و نمایش های ایرانی درباره دیگر فعالیت های خود، افزود: مجموعه ای شامل ۲۰ مجلس نقل و پرده خوانی را به همراه مهدی دریایی گردآوری و به حوزه هنری ارایه دادیم تا در جشنواره قربان تا غدیر مورد بهره برداری قرار بگیرد. هنرمندانی که قصد حضور در بخش رقابتی این جشنواره را دارند از این ۲۰ مجلس که اکثرشان طومارهای قدیمی هستند، استفاده می کنند.

فتحعلی بیگی در پایان سخنان خود گفت: در حال نگارش چند طومار هم هستم که جزو اولین تجربه های من در زمینه طورمانویسی است.

کد مطلب 4351565
فریبرز دارایی

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