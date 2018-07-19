صادرات نفت عربستان در ماه آگوست ۱۰۰ هزار بشکه کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ادیب الأعلمی نماینده سعودی در سازمان اوپک با اعلام اینکه عربستان در ماه آگوست کاهش ۱۰۰ هزار بشکه ای در صادرات نفت خواهد داشت، گفت که ریاض به دنبال آن است که بیشتر از نیاز مشتریانش نفت به بازار تزریق نکند.

نماینده عربستان در بیانیه ای افزود: صادرات نفت خام عربستان در جولای تقریبا معادل نفت صادر شده در ماه ژوئن بود.

وی افزود: سیاست عربستان در راستای پاسخ به نیاز مشتریان است و در عین حال به توافقات تولید میان اعضای اوپک و سایر تولید کنندگان خارج از اوپک پایبند است.