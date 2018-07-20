به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «کی وونگ کیم»، سرپرست تیم تحقیق از موسسه ملی دمانس کره جنوبی، در این باره می گوید: «ما دریافتیم زنانی که ۵ زایمان یا بیشتر داشته اند در مقایسه با زنانی که تعداد زایمان کمتری داشته اند ۷۰ درصد کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر قرار دارند.»

این تیم تحقیق به یک نتیجه جالب دیگر هم دست یافت: بارداری معیوب ریسک بیماری آلزایمر را در زنان در مقایسه با زنانی که اصلا سقط جنین به صورت عمدی یا غیرعمدی نداشته اند، تا حدود ۵۰ درصد کاهش می دهد.

در این مطالعه، تیم تحقیق به بررسی دو مطالعه انجام شده در کره و یونان پرداخت. در مجموع سابقه تعداد بارداری و شروع آلزایمر در بین حدود ۳۵۵۰ زن مسن بررسی شد.

محققان معتقدند نوسان هورمون استروژن زنانه در طول بارداری احتمالا در وجود این رابطه نقش دارد.

به گفته محققان، استروژن تا هفته هشتم بارداری دو برابر می شود و در نهایت به ۴۰ برابر میزان قبل از بارداری می رسد. سپس این میزان هورمون به سرعت بعد از زایمان اُفت می کند.

مطالعه قبلی نشان داده است که میزان بالاتر استروژن تا حدودی موجب محافظت در مقابل تجمع پلاک های بتاآمیلوئید، که با شروع بیماری آلزایمر مرتبط است، می شود.

با این حال محققان تاکید می کنند نیاز به مطالعات بیشتری در زمینه مکانیسم مربوط به وجود رابطه بین بارداری و ریسک بیماری آلزایمر وجود دارد.