به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات محققان دانشگاه برگن نروژ نشان می دهد زنان جوان دارای میزان بالا چربی ناسالم در خون شان قبل از بارداری، بسیار در معرض بالا ریسک ناباروری یا داشتن حداقل یک فرزند قرار دارند.

به گفته محققان، زنان دارای الگوی ناسالم چربی خون قبل از بارداری شامل میزان بالا LDL (کلسترول بد)، تری گلیسیریدها و نسبت بالا تری گلیسیرید به HDL (کلسترول خوب) و همچنین میزان پایین کلسترول HDL، ۲۰ تا ۱۰۰ درصد با احتمال تنها یک بار باردارشدن مواجه هستند. میزان بالا LDL، کلسترول کل و چاقی هم با احتمال بیشتر عدم بچه دارشدن مرتبط است.

در این مطالعه، تیم تحقیق نمونه خون ۴۳۲۲ زن ۲۰ سال به بالا را بررسی کردند که شامل ۱۶۷۷ زن بی بچه، ۴۸۸ زن دارای یک فرزند و ۲۱۵۷ زن دارای دو یا چند فرزند بودند.

مطالعه نشان داد زنان فاقد فرزند و زنان تک فرزند عمدتا دارای اضافه وزن و مسن تر بودند. همچنین آنها عمدتا سیگاری بودند.

بعلاوه، مادران تک فرزند با شیوع بالاتر ابتلا به دیابت مواجه بوده و بیش از دو برابر دیگران تحت درمان به خاطر ناباروری قرار گرفته بودند.

در مقایسه با زنان دارای دو یا چند فرزند، کلسترول کل در زنان فاقد فرزند معمولا بالاتر از میزان حدمجاز بود.

یافته های این مطالعه از این نتایج دفاع می کند که اختلالات متابولیکی در بین زنان دارای وزن نرمال یک فاکتور پرخطر مستقل برای اختلال در باروری است.