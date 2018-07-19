به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات افغانستان اعلام کردند در حمله هوایی که روز پنج شنبه در جریان عملیاتی که در نزدیکی شهر «قندوز» در شمال شرق افغانستان صورت گرفت، ۱۴ تن از جمله چندین زن و کودک کشته شدند.

مقامات افغانستان گفتند که تحقیقات در خصوص این حادثه آغاز شده و مشخص نیست که آیا هواپیمای افغانستان عامل اصلی این کشتار بوده است یا هواپیمای متعلق به آمریکا؛ زیرا هر دوی آنها برای پشتیبانی از عملیات نظامی مزبور به مأموریت اعزام شدند.

ارتش آمریکا در بیانیه ای مدعی شد که هیچ نشانه ای دال بر اینکه هواپیمای آمریکا مسئول این تلفات بوده است، وجود ندارد.

گفتنی است که مرگ این ۱۴ غیرنظامی به مجموع تلفاتی که در نیمه نخست سال میلادی جاری به بالاترین حد خود رسیده بود، افزوده شد؛ آماری که به افزایش چشمگیر تلفات انسانی در اثر حملات هوایی اشاره می کند.

افزون بر آن، حادثه روز پنج شنبه خطراتی را گوشزد می کند که از اتخاذ استراتژی تشدید حملات هوایی به منظور وادار کردن طالبان به نشستن بر پای میز مذاکره ناشی می شود.

لازم به ذکر است که طبق گزارش اخیر سازمان ملل، در پی افزایش حملات هوایی تلفات غیرنظامیان در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی با ۵۲ درصد افزایش به ۳۵۳ کشته و زخمی رسید. از این رو، سازمان ملل در این گزارش از نیروهای نظامی خواست تا تدابیر مربوط به حراست از غیرنظامیان در عملیاتهای هوایی را ارتقاء بخشند.