به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ساختمان ریاست جمهوری در مأرب هدف که فرماندهان نیروهای عبدربه منصور هادی در آن نشست داشتند، هدف حمله نیروهای یمنی قرار گرفت.

طبق اعلام منبع نظامی، در این حمله تعدادی از مزدوران سعودی کشته و زخمی شدند.

عربستان از فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.