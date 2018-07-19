به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، مقتدی صدر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: همه گروه های سیاسی پیروز در انتخابات باید تا زمان برآورده شدن خواسته های معترضان، همه گفتگوها برای ایجاد ائتلاف یا سایر موارد را به تعویق بیندازند.

تظاهرات مردمی در عراق از ده روز پیش نخست در استان بصره و در اعتراض به مشکل برق رسانی، آب و بیکاری جوانان این استان برغم فعالیت شرکت های خارجی در میادین نفتی این استان و همچنین اعتراضات مردم استان واسط به وضعیت برق آغاز شد و بتدریج به دیگر استان های جنوب و مرکز عراق سرایت کرد اما چند روز بعد فروکش کرد و هم اکنون بطور پراکنده در برخی مناطق ادامه دارد.