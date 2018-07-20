به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران، مهدی صبایی گفت: مصاحبه ورودی سطح ۴ حوزه های علمیه خواهران ۹ تا ۲۲ تیرماه به صورت متمرکز در ۴ رشته تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، کلام اسلامی و حکمت متعالیه برگزار شد.

وی افزود: در این مصاحبه ۲۸۶ داوطلب حضور داشتند که از این تعداد ۱۳۷ نفر در رشته تفسیر تطبیقی، ۱۱۵ نفر در رشته فقه و اصول، ۱۵ نفر در رشته کلام اسلامی و ۱۹ نفر در رشته حکمت متعالیه بودند.

رئیس اداره سنجش و پذیرش مقاطع تکمیلی حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه بسیاری از داوطلبان خواستار اعلام هر چه سریعتر نتایج نهایی سطح چهار هستند، تاکید کرد: مدیریت سنجش و پذیرش تمام تلاش خود را برای اعلام زودتر از موعد مقرر خواهد کرد.

صبایی خاطرنشان کردند: مهلت ثبت فارغ التحصیلی برای داوطلبان فارغ التحصیل نشده تا ۳۱ شهریورماه است و به هیچ عنوان این زمان قابل تمدید نخواهد بود.