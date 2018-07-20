زهرا احمدی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هندبال رده سنی امید دختران قم روز پنج شنبه در دیدار رده بندی اولین دوره مسابقات هندبال امیدهای کشور به میزبانی اصفهان توانست تیم هیئت البرز را شکست دهد و به مقام سوم برسد.

وی افزود: هندبالیست‌های قمی در بازی رده بندی با وجود این که الناز قاسمی بازیکن ملی پوش و کاپیتان خود را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشتند اما در نهایت ۲۶ بر ۱۹ پیروز و به مقام سوم رسیدند.

مربی تیم هندبال استان قم گفت: تیم هندبال امیدهای دختر قم همه بازی‌های خود از ابتدای این رقابت‌ها را با پیروزی پشت سر گذاشته بود اما در بازی نیمه نهایی در روزی که آسیب دیدگی الناز قاسمی بزرگترین ضربه برای این تیم بود در نهایت ۲۰ بر ۱۶ بازنده شد و به بازی رده بندی رفت.

احمدی‌نیا بیان داشت: دیدارهای فینال و رده بندی مسابقات هندبال امیدهای دختر کشور پیش از ظهر روز پنج شنبه در اصفهان برگزار شد و تیم‌های اصفهان و فارس عناوین اول و دوم را کسب کردند.

وی عنوان کرد: تیم هندبال بانوان قم در شرایطی که موفق به کسب مقام سوم امیدهای کشور شد که استخوان بندی اصلی این تیم می‌توانست در لیگ برتر هندبال امید شرکت کند اما به دلیل نبود حامی مالی از حضور در لیگ برتر بازماند.