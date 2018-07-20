به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از روز پنج شنبه آغاز شد اما در ادامه دیدارهای این هفته امروز جمعه و از ساعت ۱۸ چند بازی برگزار می‌شود که در یکی از آن‌ها در قرچک، تیم سوهان محمد سیمای قم مهمان تیم مقاومت قرچک است.



تیم سوهان محمد سیما که از ۲ بازی قبلی خود صاحب ۴ امتیاز است به دنبال کسب یک پیروزی خارج از خانه دیگر است تا خود را در بالای جدول ماندگار کند گرچه رویارویی با تیم مقاومت در قرچک همواره و برای هر تیمی سراسر چالش بوده است.



تیم مقاومت قرچک از تماشاگران پرشوری برخوردار است که کار را برای هر تیمی سخت می‌کنند با این وجود شاگردان حسین صبوری در ترکیب نماینده قم به توانایی‌های خود ایمان دارند و می‌خواهند برنده بازی باشند.



تیم سوهان محمد سیمای قم در هفته دوم لیگ برتر فوتسال در قم برابر تیم گیتی پسند اصفهان به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و پیش از آن در ساوه، موفق شد تیم شهرداری ساوه را شکست دهد و اکنون در جدول به دنبال ۷ امتیازی شدن است.



این در حالی است که تقویت توان تیمی سوهان محمد سیما بسیاری از علاقمندان به فوتسال در قم را به موفقیت تیم سوهان قم و قرار گرفتن در جمع ۳ تیم برتر این فصل لیگ برتر فوتسال امیدوار کرده است.