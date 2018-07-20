به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، یوآن چین به پایین‌ترین میزان یک ساله خود سقوط کرد و بازارهای آسیایی را به لرزه درآورد. به این ترتیب احتمالا مسأله بحث برانگیز بعدی در جنگ تجاری با آمریکا مدیریت ارزی چین خواهد بود.

در حالی‌که یوآن تا نرخ ۶.۸۱۲۸ واحد در برابر یک دلار سقوط کرد، بانک‌های دولتی بزرگ چین در تلاش برای محدود کردن سقوط ارزش آن، رو به فروش دلار آوردند.

اکثر بازارهای سهام منطقه آسیا با سقوط ادامه‌دار ارزش یوآن، دچار وحشت شدند. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه بدون ژاپن ام‌اس‌سی‌آی، در معاملات پرنوسان امروز ۰.۰۵ درصد افت کرد.

شوسوکه یامادا، استراتژیست ارز و سهام بانک آمریکا مریل لینچ، می‌گوید: یوآن ضعیف‌تر قابلیت رقابت ارزهای دیگر آسیا را تضعیف می‌کند. افت ارزش یوآن همچنین این وحشت را ایجاد می‌کند که سرمایه‌ها چین را ترک کنند و بازارهای مالی آنها را برهم می‌خورد. این اتفاق تاثیر مخربی هم به بازارهای آسیایی ارسال می‌کند. در آخر، تضعیف یوآن تنش‌های جنگ تجاری را عمیق‌تر می‌کند.

نیکی ژاپن ۰.۶۳ درصد افت کرد و هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۵۷ درصد پایین آمد.

در سرزمین اصلی چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۱۲ درصد افت کرد.

در بازار ارز، پس از انتقاد ترامپ از سیاست فدرال‌رزرو، دلار حالت تدافعی به خود گرفت.

ترامپ پنج‌شنبه شب، سیاست‌های فدرال رزرو برای افزایش مداوم نرخ بهره و بالا رفتن ارزش دلار، را مورد انتقاد قرار داد و گفت این سیاست‌ها باعث آسیب رساندن به اقتصاد و شرکت‌های آمریکایی شده است.

نرخ دلار در برابر سبدی از ارزهای مهم جهان با اندکی افت به نرخ ۹۵.۱۱۴ واحد رسید. این درحالیست که قبل از این اظهارات، دلار در رکورد ۹۵.۶۵۲ واحد به سر می‌برد.

در برابر ین، دلار از قله ۱۱۳.۱۸ ین خود که در روز پنج‌شنبه ثبت کرده بود، تا ۱۱۲.۴۶ ین پایین آمد.