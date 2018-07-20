به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی شامگاه پنجشنبه در همایشی که به مناسبت روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان در آستان امامزاده هاشم( ع) دماوند برگزار شد، طی سخنانی دلیل بروز مشکلات اخلاقی و شرایط سخت در کشور را بی توجهی به تربت پاک و سیره امام زادگان دانست و گفت: زمانی می توان جایگاه امام زادگان را درک کرد، که با قلبی پاک و خالص به زیارت آن ها برویم.

وی ادامه داد: باید جایگاه امامزادگان را به خوبی بشناسیم، جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و امام زادگان در بین شیعیان بسیار والا است، حتی اهل تسنن نیز به ائمه اطهار ارادت داشته و احترامی ویژه برای جایگاه آن بزرگواران قائل بودند.

امام جمعه موقت تهران تلاش برخی از تکفیری های غیرمسلمان در جهت تضعیف جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت را غیرمرتبط با ارادت اهل تسنن به این بزرگواران دانست و افزود: علمای اهل سنت کتاب های بسیاری در خصوص جایگاه و سیره اهل بیت (ع) به رشته تحریر درآورده اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری به تشریح جایگاه ویژه و ولایی اهل بیت در نزد شیعیان اشاره کرد و گفت: اهل بیت(ع) نزد خداوند مقرب هستند و خداوند متعال بعد از ائمه معصومین(ع) به امامزادگان جایگاه ارزشمند علم و معرفت بخشیدند.

امامی کاشانی با بیان این که امامزادگان در دوره های مختلف وارد ایران شدند، گفت: دوره اول و دوره عمده حضور آن ها در ایران مربوط به زمانی بود، که برای فرار از بیدادگری‌ ها و ستم ‌های‌ امویان‌ و به خصوص‌ حجاج‌ بن یوسف به سمت شرق کشور رفتند و دوره دیگر مربوط به زمان حضور امام رضا(ع) در ایران بود.





