به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مجتبی شریعتی نیاسر در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور، گفت: ۹۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام‌نور دارای وضعیت پیمانی مشروط بودند که کار ۳۰۰ نفر از آنها انجام و حکم آنها صادر شده است.

وی افزود: برای ۳۵۰ نفر از اعضای هیات علمی که دارای وضعیت پیمانی مشروط بودند مجوز هیات امنا اخذ شده که در دستور هیات مرکزی جذب قرار گرفته است و انجام خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: ۱۰۰ نفر از اعضا که دارای مدرک دکتری هستند مشکل خاصی ندارند و طبق دستور لازم است در هیات مرکزی جذب بررسی می شود.

وی با اشاره اینکه ۱۵۰ نفر باقی‌مانده از شاخص‌های لازم برخوردار نبودند و تا ۳۱ تیرماه مهلت دارند قرارداد خود را بازنگری کنند، خاطرنشان کرد: تاکنون از این تعداد، ۵۰ نفر مراجعه کرده‌اند که در آینده نزدیک مسئله هیات علمی دانشگاه پیام‌نور حل خواهد شد

شریعتی نیاسر افزود: همچنین حدود ۴۵۰ نفر از اعضای هیات علمی واجد شرایط در دستور هیات مرکزی جذب قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده مشکل آنها نیز برطرف خواهد شد.