به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، آخرین گروه از ساکنین فوعه و کفریا از طریق گذرگاه العیس در ریف حلب خارج شدند، آنها به مناطق تعبیه شده در حلب منتقل شدند، روند انتقال ساکنان شهرکهای شیعه‌نشین «فوعه و کفریا» در استان ادلب صبح روز گذشته پس از توافق دمشق با گروه های تروریستی آغاز شد.

بر اساس این توافق قرار بود که ساکنان فوعه و کفریا که تعدادشان به هفت هزار نفر می‌رسید، با ۱۲۱ اتوبوس از این شهرکها خارج و به مراکز اقامت موقت «جبرین» در حلب منتقل شوند.

روند اجرای توافق تا شامگاه گذشته ادامه داشت و نزدیک به شش هزار نفر طی سه مرحله از ادلب وارد مرکز اقامت موقت جبرین شدند اما تروریستها در آخرین مرحله خروج اتوبوسها، نزدیک به ۹۰۰ نفر از اهالی این شهرک‌ها را گروگان گرفتند و به آنها اجازه حرکت ندادند.

در همین راستا تلوزیون سوریه اعلام کرد که اولین گروه از ساکنین «فوعه و کفریا» که قریب به ۳۰۰ نفر می باشند وارد لاذقیه شدند.

سانا، خبرگزاری سوریه اعلام کرد آخرین گروه از ساکنین فوعه و کفریا توسط ۲۳ اتوبوس از این شهر خارج شدند، تاخیر در خروج ساکنین این منطقه به دلیل اختلاف میان گروه های تروریستی بود.

در مقابل انتقال این افراد، دولت سوریه نیز شماری از تروریستهای در بندِ زندانهای خود را برای انتقال به ادلب آزاد کرد، ولی تعدادی از آنان نپذیرفتند که عازم ادلب شوند، زندانی های آزاد شده ترجیح دادند که به جای انتقال به ادلب، به وضعیتشان رسیدگی شود و در مناطق تحت کنترل دولت سوریه باقی بمانند.