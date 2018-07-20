به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه پنج شنبه در همایش ملی روز صنعت و معدن در تبریز با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیل ها و توانمندی ها در کشور گفت: باید از این ظرفیت ها در جهت رشد استان ها استفاده کرد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در روایات و احادیث اسلامی هم آمده است که ماندگاری جوامع تنها با تاجران و صنعتگران محقق می شود لذا اگر این نگاه را بپذیریم باید کاری کنیم که تمام امور کشور به صورت صحیح فعالیت کنند.

پزشکیان با بیان اینکه همه ادارات باید بدانند وجودشان امکان‌پذیر نیست مگر به وجود تجار و صنعتگران، ابراز داشت: اگر این نگاه را بپذیریم، همه کاری می‌کنیم که صنعت و تجارت ما رونق گرفته و شکوفا شود نه اینکه بخواهیم ادارات را بزرگ کنیم.

وی همچنین گفت: اگر چرخ‌های صنعت و تجارت نچرخد، همه ادارات و وزارتخانه‌ها فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: ما در مجلس سعی می کنیم تا بستر برای فعالان اقتصادی کشور مهیا شود چراکه معتقدیم در این وضعیت نامناسب، تولیدکنندگان باید بتوانند با فعالیت های خود چرخ های اقتصاد را بچرخانند.

پزشکیان ادامه داد: همه ساختار دولت وظیفه دارند بستر و امنیت لازم را برای توسعه صنعت و تجارت ایجاد کنند.

نائب رئیس مجلس تاکید کرد: باید مشکل ارزی و مواد اولیه برای بخش تولید حل و فصل شود. هر مشکلی در این زمینه به وجود بیاید، ما به شما قول می دهیم که پیگیر کار و مشکل شما خواهیم بود.