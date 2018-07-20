به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده پنجشنبه شب در جشن سلامت با محوریت پیشگیری از اعتیاد در بوستان مادر گفت: اعتقاد داریم که باید از ظرفیت فضاهای فرهنگی و عمومی شهرداری کرمان در جهت آموزش شهروندان نهایت استفاده صورت گیرد.

عالم زاده ضمن تشکر از مرکز بهداشت شهرستان کرمان برای طرح ریزی دوره های آموزشی مرتبط با سلامت در ابعاد شهری، گفت: همه فضاهای عمومی و فرهنگی شهرداری کرمان در خدمت ادارات و نهادهایی است که بخواهند قدمی برای مردم شریف کرمان بردارند.

مدیر مرکز بهداشت شهرستان کرمان هم در این مراسم گفت: با بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که جای آموزش های مستقیم و چهره به چهره در معضلات مهم و همه گیر در حوزه سلامت خالی است و باید در این زمینه برنامه ریزی کنیم.

ارسلان اسکندری ادامه داد: با همکاری فوق العاده خوب شهرداری کرمان اولین برنامه از سلسه برنامه های آموزشی عمومی مرکز بهداشت با محوریت پیشگیری از اعتیاد در بوستان مادر برگزار شد.