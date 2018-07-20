به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که پیشتر ترکیه اعلام کرده بود از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران پیروی نمی کند، هیاتی متشکل از کارمندان وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا امروز جمعه در ترکیه با مقامات این کشور با هدف متقاعد کردن آنکارا برای همراهی با تحریم های واشنگتن علیه ایران رایزنی می کنند.

رویترز در ادامه به نقل از یک منبع آگاه می نویسد: این هیات که به تازگی با مقام‌های هند در این زمینه دیدار و گفتگو داشته، امروز جمعه وارد آنکارا خواهد شد. این هیات با افرادی از موسسات مالی مرتبط با تحریم‌های ایران و نیز وزارتخانه‌های دارایی و خارجه دیدار خواهد داشت.

یکی از سخنگویان سفارت آمریکا در ترکیه نیز مذاکرات میان طرفین در روز جمعه و تمرکز آن بر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را تائید کرده است.

این وضعیت درحالی است که اوایل تیرماه سال جاری، وزیر خارجه ترکیه در واکنش به اقدام مقامات آمریکا که از دیگر کشورها خواسته‌اند واردات نفت از ایران را قطع کنند، گفت آنکارا همچنان به روابط تجاری خود با ایران ادامه خواهد داد.