به گزارش خبرنگار مهر، سایت اطلاع رسانی پلیس راهور در اطلاعیه ای وضعیت راه های کشور و محورهای مسدود شده را اعلام کرد. بر اساس این گزارش جنوب به شمال محور کرج-چالوس محدوده های ابتدای محور تا کیلومتر ۴ ,سدکرج و تونل شماره ۵ دارای ترافیک نیمه سنگین است و کلیه محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

محورهایی که مسدود هستند:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین به علت ریزش کوه مسدود شد و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل. (تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است)

۵- در استان آذربایجان شرقی (کمربندی آذرشهر به پل غله زار) به علت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهر است.

۶-استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده کیلومتر ۷ الی ۱۸.۵ بعلت عملیات راهسازی از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ مسدود شد و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونل است.

۷-استان اردبیل محور گیوی -خلخال به علت نشست و رانش زمین مسدود شد و مسیر جایگزین محور خلخال -فیروزآباد است.

۸-استان ایلام محور ایلام-اسلام آباد(تونل اربعین) به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود شد و مسیر جایگزین محور قلاجه است.

محورهایی که دارای محدودیت هستند:

۱-محور کرج-چالوس کیلومتر ۰ الی ۷۰ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روکش آسفالت اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲-غرب استان تهران، آزادراه تهران-قم کیلومتر ۳۷ الی ۵۸ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به جر ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۳-استان البرز، آزادراه تهران-کرج کیلومتر ۰ الی ۱۴ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۳۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۴-استان قزوین،آزادراه قزوین-رشت(پل یوز باشیجای-خلخال دشت) کیلومتر ۴۸ از تاریخ ۳/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل (خلخال دشت) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۵-استان قزوین،آزادراه های قزوین-زنجان کیلومتر ۰ الی ۶۵ و قزوین-رشت کیلومتر ۰ الی ۷۲ و قزوین-کرج کیلومتر ۰ الی ۶۵ از تاریخ ۵/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰, روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه های تابلوهای ترافیکی،گاباریت ها و پانل فلزی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۶- استان قزوین،لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۱۵ تا ۴۵ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری و لکه گیری آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۷- استان قزوین،لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۴۲۰+۶۳ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات هندریل،تعمیر و مرمت پل، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۸-محورهای قدیم قزوین-بوئین زهرا کیلومتر ۰ تا ۵۵ و آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۰ تا ۸۱ و محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر ۰ تا ۷۳ از تاریخ ۲۲/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و نصب گاردریل، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۹- آزادراه قزوین - زنجان(باند شمالی ورودی تالار شهر) کیلومتر ۱۱ از تاریخ ۳۰/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات احداث پایه و تابلوهای راهنمایی مسیر، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۰-محور قدیم قزوین-آبیک کیلومتر صفر الی ۵۵ از تاریخ ۲۲/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری،لکه گیری و روکش آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۱-استان قزوین،آزادراه قزوین-رشت لاین جنوبی کیلومتر ۴الی ۵۰۰+۷۲ از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات لکه گیری،درزگیری و روکش حفاظتی) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۲-استان البرز، آزادراه تهران - کرج - قزوین، کیلومتر ۵۰۰+۱۶ (تیر ۲۸۰) تا ۲۴ (تیر ۴۰۰) از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۳۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات حفاظ های صلب مفصلی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۳-استان قزوین، آزادراه قزوین- کرج - قزوین، کیلومتر ۴۶ تا ۵۶+۶۰۰ از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روکش آسفالت لایه نازک پلیمری تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۴- استان قزوین، آزادراه قزوین- زنجان، از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ بعلت اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی و برداشت گاردریل به جزء روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۵-غرب استان تهران آزادراه ساوه-تهران کیلومتر ۳ الی ۳۵ از تاریخ:۱۹/۰۳/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه و همچنین پنجشنبه از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری،لکه گیری و روکش آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۶-غرب استان تهران محور رباط کریم –وهن آباد کیلومتر صفر الی ۱۲+۵۰۰ از تاریخ:۲۸/۰۳/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه و همچنین پنجشنبه از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری،لکه گیری و روکش آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۷- استان البرز، آزادراه کرج - قزوین، باند جنوبی حدفاصل شرکت سیپورکس تا کارخانجات نمازی کیلومتر صفر الی ۱۳ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری آسفالت تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۸- استان گیلان، باند شمالی آزادراه رشت- قزوین محدوده پل ولیعصر رودبار از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر پل ولیعصر رودبار تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۹-استان قزوین،محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر ۵۵ الی ۵۶ از تاریخ ۲۹/۳/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۲۰۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۰۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات آشکارسازی دهانه تونل) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۰-استان های مازندران و شرق استان تهران محور هراز محدوده تونل جدید آبشار کیلومتر ۹۹ الی ۱۰۱ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات عمرانی تکمیلی اجرای سقف گالری در مقطع ورودی و خروجی تونل جدید آبشار) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۱- استان های مازندران و شرق استان تهران محور هراز محدوده تونل جدید آبشار کیلومتر ۵۰ الی ۵۱ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات اصلاح قوس و برداشت پوزه سنگی) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۲-استان خراسان رضوی آزادراه مشهد-باغچه کیلومتر ۱ر الی ۷ از تاریخ ۲۰/۰۳/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به علت جمع آوری گاردریل و تهیه و نصب نیوجرسی بتنی،تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۳-استان ایلام محور فرعی زرنه - سومار از تاریخ ۲۹/۰۳/۹۷ الی ۲۷/۰۵/۹۷ به مدت دو ماه جهت انجام روکش آسفالت تردد کامیون و تریلر ممنوع بوده و محور جایگزین محور گیلانغرب - چم سورک - سه راهی روان و بالعکس است .

۲۴- استان قزوین، آزادراه قزوین- زنجان، از تاریخ ۶/۴/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ بعلت اجرای عملیات احداث روشنایی،تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی و خط کشی در محور فوق، به جزء روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۵- استان قزوین، آزادراه قزوین- رشت کیلومتر ۰ تا ۷۲از تاریخ ۹/۴/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت (اجرای عملیات تهیه،ساخت،نصب علائمو تابلوهای هدایت مسیر) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۶- استان قزوین، آزادراه قزوین- زنجان کیلومتر ۰ تا ۷۵از تاریخ ۹/۴/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت (اجرای عملیات تهیه،ساخت،نصب علائمو تابلوهای هدایت مسیر) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۷-استان خراسان رضوی محور نیشابور-مشهد(بلوار امام رضا ع) از کیلومتر ۰۰۰+۰۶ الی ۲۰۰+۰۹ از تاریخ ۰۴/۰۴/۹۷ الی ۳۱/۰۵/۹۷ تمام ایام هفته از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ به علت اجرای عملیات جدول گذاری آیلند وسط تردد همزمان با اجرای عملیات است .

۲۸- استان قزوین آزادراه قزوین_زنجان حد فاصل عوارضی شماره۳ تا تاکستان کیلومتر(۳۵تا۵۲)از تاریخ (۱۷/۴/۹۷)الی (۹۷/۶/۲۰) روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات جمع آوری گاردریل دو موج وتهیه و نصب گاردریل سه موج تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲۹_استان قزوین آزادراه قزوین_زنجان لاین جنوبی کیلومتر۱۵ ازتاریخ۹۷/۴/۱۷الی ۹۷/۵/۳۱از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات نصب کامپوزیت تابلوی پیام متغیر تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳۰_استان قزوین آزادراه قزوین_کرج لاین شمالی کیلومتر ۵۱ آزادراه قزوین_رشت قبل از کوهسر لاین جنوبی کیلومتر ۶۴

آزادراه قزوین_رشت جنب کارگاه راه اهن لاین شمالی کیلومتر ۶۸ ازتاریخ۹۷/۴/۱۷الی ۹۷/۵/۳۱ روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ بجز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات نصب کامپوزیت تابلوی پیام متغیر تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳۱_استان قزوین آزادراه قزوین_رشت(پل حسین آباد۳۰۰متر بعد از باجه ی اخذ عوارضی به سمت قزوین رمپ جنوبی و شمالی کیلومتر ۱۵) آزادراه قزوین_آبیک و بالعکس(۵۰۰متر بعد از عوارضی ۱ به سمت آبیک کیلومتر ۷) آزادراه قزوین_آبیک( ۱۰۰ متر قبل از عوارضی شماره ۲ کیلومتر ۰)آزادراه قزوین_زنجان(۵۰۰متر قبل از عوارضی ۳به سمت زنجان کیلومتر ۲۵)محور شهر صنعتی البرز_آبیک (۱۰۰متر قبل از عوارضی ۲به سمت آبیک کیلومتر ۰) از تاریخ۹۷/۴/۱۷ الی ۹۷/۵/۱۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای،یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰هر هفته به علت اجرای عملیات نصب و راه اندازی لوپ سنسورهای دستگاه تردد شمار تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳۲_استان قزوین آزادراه قزوین-زنجان لاین جنوبی کیلومتر۱۵ از تاریخ۹۷/۴/۱۷ الی ۹۷/۵/۳۱ از ساعت۰۸۰۰الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و چند روزه به علت اجرای عملیات نصب کامپوزیت تابلو پیام متغیر تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳۳-استان البرز آزاد راه کرج-قزوین باند جنوبی حد فاصل پل هشتگرد تا پل حصارک از تاریخ ۹۷/۰۴/۲۳ الی ۹۷/۰۶/۲۰ از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۷۰۰ روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ روزهای پنجشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات چند روز قبل و بعد تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری آسفالت تردد همزمان با اجرای عملیات تنها در یک سوم مسیر حرکت و با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳۴-استان گیلان، آزادراه منجیل-رودبار و بالعکس (باند شمال به جنوب محدوده کیلومتر ۳۹ الی ۴۲ از تاریخ ۹۷/۰۴/۲۶ الی تاریخ ۹۷/۰۵/۰۱)و (باند جنوب به شمال محدوده کیلومتر ۴۲ الی ۳۹ از تاریخ ۰۲/۰۵/۹۷ الی ۰۸/۰۵/۹۷ ) از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه و از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات خط کشی، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.