به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن بدون هیچ مجوز قانونی صورت گرفته است و با قوانین منشور سازمان ملل مغایرت دارد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در ادامه نامه خود به پوتین نوشت: این جنگ مغایر با قوانین حقوق بشری و تجاوز آشکار به حاکمیت یمن است.

مهدی المشاط اعلام کرد که جنگ ساحل غربی یمن که امارات برای سیطره بر بندر و شهر الحدیده آن را به راه انداخته، فقط برای توطئه علیه یمن و کشورهای منطقه و سیطره بر جزایر و گذرگاه‌های زمینی و دریایی مهم است.

در این نامه همچنین به اهداف خبیثانه ائتلاف سعودی از جنگ یمن و سیاست ناامنی یمن و منطقه و تجزیه و تقسیم آن بر مبنای طایفه گری اشاره شده است.

وی در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرد که روسیه بتواند نقش بارز خود را در توقف جنگ علیه یمن و رفع محاصره ملت این کشور ایفا کند.