به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیان‌نژاد در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه سه قم که با حضور آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم و مدیران و مسئولان استان در مسجد امیرالمؤمنین(ع) بلوار شهید آیت‌الله مدرس برگزار شد، تاسی به سیره اهل بیت(ع) را امری مهم در زندگی دانست و اظهار کرد: فرهنگ رضوی قوی‌ترین فرهنگی است که ما از آن تبعیت می‌کنیم و در این دهه فرصتی است که انس بیشتری با این فرهنگ داشته باشیم.

وی علت اصلی نامگذاری دهه کرامت را شناخت و معرفت نسبت به فرهنگ رضوی عنوان کرد و افزود: پیامبر(ص) دو میراث و سیره را برای ما بر جای گذاشتند یکی کتاب و دیگری اهل بیت(ع) و دهه کرامت برای این است که توجه ما نسبت به اهل بیت(ع) جلب شود.

شهردار قم با تأکید بر اینکه کرامت و فرهنگ رضوی باید در زندگی ما جاری شود، خاطرنشان کرد: در پرتو این فرهنگ و کرامت حوزه‌های علمیه شکل گرفته است؛ مراجع تقلید و علما نیز بر حول همین کرامت رشد یافته‌اند؛ فرهنگ رضوی فرهنگ رشد است و باید از این فرهنگ و سرمایه‌های آن حراست کنیم.

وی با تأکید بر اینکه یکی از سرمایه‌های فرهنگ و کرامت رضوی نظام اسلامی است، گفت: ما این زمان را برای افتتاح پروژه‌ها انتخاب کردیم تا بگوییم در زمانی که دشمن چشم طمع بر کشور و نظام ما دارد و سعی دارد تحریم را بر ملت وارد آورد، می‌توانیم اقداماتی گسترده را انجام دهیم.

سقائیان‌نژاد از افتتاح ۴۰ پروژه در حوزه فضای سبز، ۳۰ پروژه در حوزه ایمنی، ساماندهی مشاغل شهری ۷ پروژه و... در دهه کرامت خبر داد و افزود: در منطقه یک ۴۷ پروژه با اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد تومان افتتاح شد و روز گذشته نیز ۲۵ پروژه منطقه دو با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افتتاح ۲۴ پروژه با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد تومان در منطقه سه را مورد توجه قرار داد و افزود: تا پایان دهه کرامت افتتاح پروژه‌های دیگر مناطق را خواهیم داشت و در این ایام پروژه بزرگ بلوار آیت‌الله بروجردی مورد بهره‌برداری قرار خواهیم داد و پردیسان از بن‌بست خارج می‌شود.

شهردار قم با بیان اینکه افتتاح پروژه‌ها و شکل‌گیری کارها برای خدمت به شهروندان امید را در شهر زنده نگه می‌دارد، تصریح کرد: همه این مسائل و کارهای شکل گرفته نشان از این دارد که خودجوشی، اتحاد، انسجام، توکل و تمسک وجود دارد تا بتوانیم خدمت بیشتری به شهروندان داشته باشیم.

وی اذعان کرد: این خدمات ذره‌ای از تلاش‌هایی است که مردم برای شکل‌گیری و رشد نظام اسلامی انجام داده‌اند؛ هزینه‌های شهرداری را مردم تأمین می‌کنند و همه کارهایی که ما انجام می‌دهیم در پرتو حرکت جمعی است.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه اتحاد خوبی بین نهادها و ارگان‌های مختلف در استان وجود دارد، تصریح کرد: همه ارگان‌ها هماهنگ با یکدیگر تلاش دارند تا کارهای شهر را پیش ببرند؛ اعتقاد ما بر این است تا با همبستگی از هر مشکلی عبور کنیم و امیدواریم این نیت خیر برای بهره‌برداری پروژه‌ها در دهه کرامت سنت حسنه‌ای شده تا هر ساله این ایام به همین شکل جشن گرفته شود.

وی بیان کرد: فاز دوم بلوار کوه سفید با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان، تملک و احداث بلوار زینبیه با اعتبار ۸ میلیارد تومان، توسعه بوستان پاکبان با اعتبار ۱.۳ میلیارد، بوستان ولایت با ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار و... تا پایان سال در دستور کار شهرداری منطقه سه است.

شهردار قم با بیان اینکه ۱۰ درصد پسماند جمع‌آوری شده شهر تفکیک می‌شود، خاطرنشان کرد: تا پایان سال باید این میزان تفکیک از مبدأ به ۱۵ درصد برسد که در بین کلان‌شهرها آمار خوبی است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر توزیع شد و در تهران ۳۰۵ هزار تن توزیع آسفالت صورت گرفت؛ امسال هم برنامه داریم تا بیش از ۳۰۰ هزار تن آسفالت را در شهر توزیع کنیم تا تمام محلاتی که دچار روکش آسفالت نامناسب بوده‌اند ترمیم شود.

سقائیان‌نژاد با تأکید بر اینکه نوسازی حمل و نقل شهری صورت خواهد گرفت، گفت: تلاش داریم امسال قطار شهری را تکمیل کرده و سال آینده شاهد بهره‌برداری از پروژه باشیم.