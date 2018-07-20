به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری با بیان اینکه گرمترین ایستگاه های هواشناسی در کردستان سروآباد، در آذربایجان شرقی، میانه، در آذربایجان غربی، شاهین دژ، در کرمانشاه قصر شیرین، در ایلام دهلران، در خوزستان شوش، در فارس لامر، در بوشهر برازجان و در تهران شهریار و ورامین پیش بینی می شود که دمای هوا در این مناطق به 41 درجه سانتیگراد می رسد، گفت: در ارتفاعات قصردشت و ایرانشهر، مهرستان، سروان، بخش هایی از ارتفاعات هرمزگان و کرمان، دامنه های جنوبی زاگرس شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق مهیا است.

وی ادامه داد: از فردا تا سه شنبه آب های خلیج فارس متلاطم خواهد بود و در شرق کشور هم وزش باد و گرد و غبار شدید است که از آن جمله می توان به شهرهایی چون زابل، ​هامون و ​جنوب خراسان جنوبی اشاره کرد.

کارشناس هواشناسی گفت: از فردا با ریزش هوای سرد در شمال غرب و سواحل دریای خزر شرایط بارندگی در این مناطق فراهم می شود که این موج بارشی بخشی هایی از آذربایجان شرقی،​ شمال آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران را در نیمه هفته آینده دربر می گیرد. ضمن اینکه احتمال وقوع بارشهای سیل آسا وجود دارد. در جنوب شرق کشور هم احتمال طغیان رودخانه های فصلی وجود دارد که توصیه می شود از شنا و اسکان و تردد در اطراف این رودخانه ها چشم پوشی شود. از غروب شنبه به بعد هم روند کاهش دمای هوا در کشور اتفاق می افتد.