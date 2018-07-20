به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، جلسه مشترک اعضای گروه مرکزی نظارت بر مجامع فرهنگی وزارت علوم و وزارت بهداشت با هدف بررسی و تصویب دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمع‌های تخصصی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه‌ها برگزار شد.

در این جلسه دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی وزیر بهداشت، امیر للگانی مدیر کل فرهنگی این وزارتخانه، سیده مریم حسینی رئیس اداره کانون‌های فرهنگی وزارت بهداشت و دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، دکتر عسگری مدیر کل فرهنگی این وزارتخانه و سرخیل کارشناس حقوقی وزارت علوم در محل معاونت فرهنگی وزرات بهداشت حضور داشتند.

در این جلسه مفاد دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمع‌های تخصصی کانون‌های فرهنگی بررسی شد.

بررسی ضوابط تاسیس و صدور مجوز کانون‌ها، نقش گروه مرکزی نظارت در فعالیت مجامع، نحوه تشکیل جلسات شورای عمومی مجمع و شرایط انتخابات، بررسی تعداد اعضای شورای مرکزی تخصصی، نحوه تشکیل جلسات شورای مرکزی مجمع و نحوه رسیدگی به تخلفات و شکایات و شرایط انحلال مجامع و دریافت تذکر مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی خلاهای قانونی در خصوص فعالیت مجامع فرهنگی و بررسی وظایف شورای مرکزی مجمع تخصصی از دیگر موارد مطرح شده در این دستورالعمل بود که توسط اعضای گروه مرکزی نظارت بر مجامع فرهنگی بررسی شد.

در بخشی از جلسه نیز موارد اصلاح شده در دستورالعمل فعالیت مجامع تخصصی و مواردی که نیاز به بررسی حقوقی دارد مطرح و توسط گروه مرکزی نظارت وزارت علوم و بهداشت در خصوص آن تصمیم گیری شد، بخشی از مفاد دستورالعمل نیز که پیش از این بررسی شده بود در این جلسه به مشورت گذاشته شد.

گفتنی است؛ پس از بررسی دستورالعمل، نسخه نهایی و مصوب آن به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود که بعد از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.