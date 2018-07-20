به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ملی «روشمندسازی تحقیقات علوم اسلامی در حوزه علمیه خراسان» با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در حال اجرا است.

حجت الاسلام مصطفی دری، مدیر طرح روشمندسازی علوم اسلامی حوزه علمیه خراسان در زمینه اجرای این طرح گزارشی ارائه کرد و گفت: فاز اول طرح روشمندسازی علوم اسلامی در زمینه فقه پژوهی در قالب کارگاهی در حال برگزاری است.

مدیر طرح روشمندسازی علوم اسلامی ادامه داد: کارگاه های طرح روشمندسازی علوم اسلامی با عنوان «مشق اجتهاد» در نخستین گام در چهار شهر قم، مشهد، تهران، اصفهان در ۱۲ کارگاه و ۱۵ جلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار می شود، برگزاری این کارگاه‌ها در مشهد با همکاری معاونت پژوهش و دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان است.

دری با بیان اینکه طرح روشمندسازی علوم اسلامی در مراکز فقهی برگزار می شود، اظهار کرد: بسیاری از نخبگان حوزوی علاقه ای به شرکت در درس های عمومی حوزوی ندارند، زیرا دیده می شود، مشارکت این افراد در درس های مراکز فقهی پررنگ تر است و همچنین طلاب به برنامه هایی که از سوی مرکز فقهی خودشان ارائه می شود، بیشتر اعتماد دارند و از سوی دیگر علم این طلاب هنگام ورود به مراکز فقهی محک زده شده است.

وی ادامه داد: از مراکز فقهی خواسته شده است طلابی را که از نخبگان به شمار می روند برای شرکت در این کارگاه ها معرفی کنند و از نظر انگیزشی نیز در سطحی باشند که عزم جدی در تدوین مقاله داشته باشند زیرا این طرح به دنبال این است که در پایان کارگاه ها از سوی شرکت کنندگان مقاله ای نوشته شود.

مدیر طرح روشمندسازی علوم اسلامی ابراز کرد: با تمام مجلات فقهی، حقوقی کشور و حتی برخی مجلات داخلی تفاهم نامه امضاء شده است که مقالات ارائه شده از سوی پژوهشگران شرکت کننده در طرح روشمندسازی علوم اسلامی را منتشر کنند.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در کارگاه های مشق اجتهاد گفت: در دو جلسه روش تحقیق آموزش داده و موضوعات متنوع و متعدد ارائه می شود به گونه ای که هر شرکت کننده در این کارگاه ها می تواند براساس علاقه خود یک موضوع را انتخاب کند؛ همچنین، با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی نور دوره آشنایی با نرم افزارهای فقهی و پایگاه های اینترنتی علوم اسلامی برگزار می شود.

حجت الاسلام دری ادامه داد: پس از اتمام کارگاه ها به شرکت کنندگان سه ماه فرصت داده می شود تا مقاله خود را تدوین کنند و در این فرصت سه ماهه افرادی به عنوان پشتیبان از شرکت کنندگان حمایت علمی می کنند که در پایان نیز مقاله تدوین شده برای ارزیابی به شورای علمی فرستاده می شود.

وی در زمینه امکانات لازم برای برگزاری کارگاه های مشق اجتهاد از سوی مراکز فقهی یادآور شد: از مراکز فقهی برگزارکننده کارگاه های طرح روشمندسازی علوم اسلامی خواسته شده است که سه مکان مجزا برای اجرای این طرح در نظر بگیرند که شامل کلاس درس، کتابخانه فقهی مجهز و اتاق رایانه می شود.