به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیچر، دکتر شاهین آخوندزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران طی مقاله‌ای در مجله نیچر (nature) خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام را در پیشرفت‌های علمی کشور موثر ندانست و عنوان کرد: دانشمندان ما به انجام تحقیقات علمی خود ادامه خواهند داد.

وی در این مقاله با اشاره به خروج یک‌ جانبه آمریکا از برجام در ماه مه میلادی و اعتراضات و محکومیت جوامع بین‌المللی نسبت به این اقدام ترامپ، عنوان کرده است: «من به عنوان معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پشت دانشمندان ایرانی ایستاده‌ام. دانشمندانی که تصمیم گرفته‌اند برای پیشرفت‌های علمی ایران حتی سخت‌تر و بیش‌تر ازقبل تلاش خود را ادامه دهند.»

آخوندزاده در این مقاله نیچر اضافه کرده است: «پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ میلادی و گذراندن دهه‌هایی که با تحریم ایران از سوی آمریکا گذشت، ایران پیشرفت‌های چشمگیری در علم داشته است، به طوری‌که در سال ۲۰۱۲ میلادی، رتبه هفدهم را در تحقیقات علمی سراسر دنیا کسب کرده است.»

قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت افزود: «برجام» تاثیرات زیادی در بهره‌برداری‌های علمی ایران نداشته است؛ زیرا در این دوره، بسیاری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران به قوت خود باقی‌ ماند. این تحریم‌ها روی میزان خرید کتاب، مجلات، تجهیزات آزمایشگاهی، هزینه‌های انتشارات، عضویت در نهادهای علمی و سفر به کنفرانس‌های علمی تاثیر گذاشت.»

وی خاطرنشان کرد: »علاوه بر این‌ها، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، انتشار مقالات علمی دانشمندان ایرانی در نشریات و روزنامه‌های این کشور را متوقف کرد.»

آخوندزاده در این مقاله یادآور شده است: «من امیدوارم جامعه بین‌المللی علمی، در برخورد با خروج ترامپ از برجام، از تلاش‌های ایران برای شرکت و همکاری در دانش علمی بین‌المللی حمایت کنند.»

دکتر شاهین آخوندزاده یکی از دانشمندان برجسته کشور و نخستین محقق رشته روانپزشکی در ایران و خاورمیانه است که در زمره دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است.

وی اکنون به عنوان عضو هیات علمی و استاد گروه روانپزشکی در گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به فعالیت است.