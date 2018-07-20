رایزنی مقامات سئول با واشنگتن برای ادامه روابط تجاری کره - ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هیاتی متشکل از مقامات وزارت خزانه داری و خارجه آمریکا در حال سفر به کشورهای مختلف برای متقاعد کردن آنها جهت متوقف کردن مبادلات تجاری با ایران هستند، خبرگزاری یونهاپ از سفر گروهی از کره جنوبی به آمریکا برای یافتن راهی جهت ادامه مبادلات سئول با تهران خبر داده است.

کره جنوبی امیدوار است که همانند دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا، از معافیت های دولت آمریکا برای خرید نفت ایران بهره مند شود.

سئول حدود ۱۳ درصد از نفت مورد نیازش را از ایران خریداری می کند این کشور به ویژه به نفت فوق سبک ایران که برای تولید محصولات شیمیایی به کار می رود نیاز جدی دارد.

در سال ۲۰۱۷ میلادی حجم تبادلات ایران و کره جنوبی به ۱۲ میلیارد دلار رسید که از این میزان ۸ میلیارد دلار آن سهم صادرات ایران به کره بوده است.