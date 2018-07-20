سرهنگ جمال موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پاکسازی نقاط آلوده، تفرجگاه ها، پارک ها و بوستان های سطح شهرستان شب گذشته طرح ارتقای امنیت اجتماعی اجرا شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، پاکسازی و جمع‌آوری معتادان بوده است.

سرهنگ موسوی با اشاره به اینکه این طرح توسط یگان های اجرایی شهرستان اجرا شده است، تصریح کرد: ۱۳ معتاد در پارک ملت دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه امنیت مطالبه به حق مردم است، گفت: در این راستا مقداری مواد مخدر از نوع هروئین نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با اشاره به اینکه در ایام تابستان طرح های مختلف انتظامی در دستور کار پلیس است، بیان کرد:شهروندان هشدارها و توصیه های پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده افراد مشکوک از طریق مرکز تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.