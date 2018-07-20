به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی با معرفی برگزیدگان و با حضور سید مجتبی حسینی معاون امور هنری و علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی عصر پنجشنبه ۲۸ تیرماه در سالن مهرگان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین به کار خود پایان داد.

مجتبی حسینی در آیین اختتامیه سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت های خراسان شمالی در بخش هنر و موسیقی گفت: موسیقی در خراسان شمالی پیشینه دارد و این استان به عنوان یکی از قطب های موسیقی مقامی است و موسیقی مقامی در این استان مقبولیت عمومی دارد.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: لازمه تبدیل شدن خراسان شمالی به پایتخت موسیقی مقامی برنامه ریزی مستمر از سوی متولیان و فعالان هنر موسیقی مقامی است. با برنامه ریزی خلاقانه می توان خراسان شمالی را به عنوان یکی از شبکه های فرهنگ و هنر معرفی کرد.

محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم بیان کرد: موسیقی مقامی تبلور پرگستره امید از دانش استان را رقم می زند. موج زیبایی شناسی هنری را در ویژگی های ژرف موسیقی مقامی در این استان مشاهده می کنیم. وسعت در مفاهیم و پردامنه بودن مفاهیم ارزشمند موسیقی مقامی از ویژگی های مهم موسیقی است و امیدواریم هنرمندان کمک کنند تا بنیان های علمی، باستانی و تاریخی موسیقی مقامی استان معرفی شود تا فرصت معرفی این استان به عنوان پایتخت موسیقی مقامی به وجود بیاید. افرادی که برای اعتلای موسیقی مقامی تلاش می کنند نگهبانان و حافظان این میراث عظیم هستند.

حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه پیشکسوتان موسیقی مقامی ریشه های کهن این هنر سترگ هستند، گفت: باید برای حفظ اصالت موسیقی مقامی نگاه جوانان به پیشکسوتان باشد. از ایده ها، برنامه ها و طرح ها برای شکوفایی موسیقی مقامی استقبال می کنیم.

حسین حصاری دبیر سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه ۱۰۰ اثر در بخش های تک نوازی، گروه نوازی، پژوهشی و تولیدی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، متذکر شد: شش برگزیده در بخش تک نوازی بانوان، پنج برگزیده در بخش تک نوازی زیر ۳۰ سال و سه برگزیده در بخش تک نوازی بالای ۳۰ سال، پنج اثر گروه نوازی، سه اثر پژوهشی و ۲ اثر تولیدی در این جشنواره مورد قدردانی قرار گرفتند.

حصاری در پایان صحبت هایش گفت: ۲ برگزیده تک نوازی دوتار ترکمنی نیز در این جشنواره شایسته تجلیل شدند.

در ادامه مراسم جوایز برگزیدگان سومین جشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی اهدا شد.